Wenn an diesem Samstag bei der langen Einkaufsnacht die Läden bis 24 Uhr geöffnet haben, wird es eng in der City. Laut dem Handelsverband Stuttgart kauft nämlich jeder vierte Baden-Württemberger seine Geschenke erst in der Woche vor Heiligabend. Das würde auch erklären, warum noch nicht alle S...