Die größte Angebotsdichte an Christbaumschmuck, Krippenfiguren, Schals und an gebratenen Würsten weit und breit findet sich zurzeit sicherlich in Stuttgart. In der Adventszeit lockt der Weihnachtsmarkt rund vier Millionen Besucher in die Innenstadt. Denn dort stehen zwischen Markt- und Schillerpl...