Nahverkehr VVS bei Handytickets an der Spitze

Stuttgart / dl

Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) werden immer mehr Tickets übers Handy gekauft. 6,5 Millionen Fahrkarten wurden im vergangenen Jahr mobil erworben – das entspricht einem Plus von 62 Prozent. Damit sei man bundesweit an der Spitze, sagt VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. Die Bahn verkaufe in ganz Deutschland 15 Millionen Handytickets, also nur etwas mehr als doppelt so viel wie der VVS, der mit Stuttgart und den umliegenden Landkreisen ein viel kleineres Gebiet bediene.

Das Handyticket wurde 2012 eingeführt. Sparen kann man mobil zum einen beim Einzelticket, das rund fünf Prozent günstiger ist. Sowie beim Feinstaub-Tagesticket, bei dem die Rabatte bis zu 35 Prozent betragen.