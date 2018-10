Shopping Vom Onlineshop zum Laden

Von Patrick Vetter

Viele Städte beklagen, dass ihre Fußgängerzonen von großen Online-Händlern leergefegt werden. Die Leute kaufen bequem – und oft billiger – direkt von Zuhause ein und kommen selten in die Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten. In Stuttgart, so wie in vielen anderen Ballungszentren, findet schon seit einigen Jahren eine umgekehrte Entwicklung statt: Händler, die vorher ausschließlich im Internet präsent waren, haben Filialen in den Fußgängerzonen in großen Städten.

Allein in und rund um die Königsstraße eröffneten in den letzten Jahren und Monaten zum Beispiel Filialen von „MyMuesli“, „Home24“, „MyToys“, „Cyberport“, „Notino“ und „Edited“. Das Angebot, mit dem die Händler in die Städte wandern, reicht von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Kleidung.

Da das eigentliche Geschäft bei den Meisten trotzdem noch im Internet gemacht werde, lohnen sich für die Händler auch kleine Shops, in denen der Fokus auf die Beratung gelegt werde. Das erklärt Ronny Wagner vom „MyMuesli“. So verhalte es sich auch mit den Filialen des Müsli-Unternehmens.

Mehr Auswahl im Internet

Online basiert die Idee der Firma darauf, dass Kunden sich ihr eigenes Müsli zusammenstellen können. In den zwei Läden in Stuttgart gibt es fertig gemischte Müslis zum Beispiel mit Stuttgarter Motiven. „Unsere Hauptaufgabe ist Beratung“, sagt Ronny Wagner, Verkäufer in dem Geschäft auf der Königsstraße. „Wir erklären den Leuten die Zusammensetzungen der Müslis und geben Tipps für das eigene Müsli, dass dann online Zuhause zusammengestellt werden kann“, erklärt Wagner.

Dieses Multi-Channel-Angebot, also für den Kunden auf mehreren Kanälen da zu sein, mache Sinn, um bei den Leuten präsent zu sein. Schon seit mehreren Jahren gibt es die Filialen in Stuttgart und das Geschäft laufe gut. „Hier können die Leute das Produkt anfassen und live erleben“, sagt Wagner. Im Internet könne man dann auf das ganze Angebot zugreifen.

Andere Händler nutzen ihre Filialen noch stärker als Showroom. So zum Beispiel „Home24“. „Man braucht einen persönlichen Ansprechpartner, dann vertraut man dem Online-Produkt auch noch mehr“, ist sich Tatiana Frank, „Home24“-Filialleiterin auf der Königsstraße, sicher. Denn Möbel seien ein sehr emotionales Produkt. In Ihrer Filiale werden seit April ausgewählte Produkte aus dem Online-Angebot ausgestellt und Kunden individuell beraten. „Wir machen hier zwar Umsatz, der Laden muss sich ja tragen, aber wir tragen vor allem stark zum Image der Marke bei“, erklärt Frank.

Stärkung der Marke im Fokus

„MyToys“ bietet schon seit 2006 im Internet und in Fußgängerzonen Spielzeug und Produkte für Kleinkinder an. „Es stand dabei vor allem die Stärkung der Marke im Fokus“, so Norbert Leßmann von „MyToys“. In Stuttgart sind sie seit März 2012.

Die Strategie unterscheidet sich aber etwas von der anderer Online-Händler. Der Kunde bewegt sich wie in einem gewöhnlichen Spielzeugladen und nicht wie in einem Showroom. Die Produkte sollen direkt im Laden gekauft werden. Trotzdem werde auch hier die Brücke zum Online-Geschäft geschlagen: Denn Kunden können sich alle Produkte in der Königsstraße direkt nach Hause liefern lassen. Außerdem können Online-Artikel direkt im Landen umgetauscht werden. Der Filialhandel mache rund 7 Prozent des Umsatzes aus, sagt Leßmann.