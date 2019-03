Planung Visionen von der Stadt am Fluss

Von Daniel Grupp

Wohnungen am Fluss für bis zu 7000 Menschen – das ist eine Wunschvorstellung, die im nächsten Jahrzehnt Wirklichkeit werden könnte. Bevor aber die Stuttgarter ran an den Neckar kommen, müssen Hindernisse beseitigt werden. Denn „bisher fließt der Neckar eher vorbei als mitten durch die Stadt“, sagte Alexander Kotz (CDU).

Ingenieurbüros haben den Stadträten eine Machbarkeitsstudie präsentiert, die zeigt, wie die am Flussufer entlang laufende B 10 aus dem Weg geräumt werden kann. Zudem muss auf den Gewerbe- und Industriearealen, auf denen später Wohnhäuser stehen sollen, Platz geschaffen werden. Das ist nicht einfach, weil ein Großteil der Flächen nicht im Besitz der Stadt ist. Haupteigentümerin des Areals zwischen Stuttgart-Gaisburg und Stuttgart-Berg ist der Energiekonzern EnBW. Das Pikante daran ist, dass Landeshauptstadt und Landesbetrieb zwar in vielen Dingen Partner, aber auch in einigen strittigen Fragen Prozessgegner sind. Vor Gericht scheint in manchen Punkten die EnBW, in anderen die Stadt bessere Karten zu haben.

Lässt sich über die Grundstücke eine Einigung erzielen, muss der von jahrzehntelanger Industrienutzung belastete Untergrund saniert werden. Auf dem in Frage kommenden Gelände steht zum Beispiel der Gaskessel. Dort war auch das Kohlelager der EnBW. Die Kohle ist inzwischen weggeräumt, aber die Anlagen des alten Kraftwerks, Bürogebäude sowie das neue Gasheizkraftwerk stehen ebenfalls auf dem Gelände, berichtet EnBW-Sprecher Hans-Jörg Groscurth. Ein Teil der Anlage sei sogar denkmalgeschützt.

Derzeit verhindert die Bundesstraße die Stadt am Fluss. Die Ingenieurbüros Karajan und Engelsmann-Peters haben Varianten zur Verlegung der Schnellstraße untersucht. Die einfachste Option wäre, die B 10 auf der jetzigen Trasse zu lassen und von der Talstraße aus gesehen nördlich, also flussabwärts, in einen Tunnel zu legen. In diesem Bereich könnten neue Wohnungen entstehen, während auf die Südseite der Talstraße Gewerbebauten kämen.

Die große Lösung sieht vor, die Straße auf einer Länge von fast zwei Kilometern ab der Abzweigung der B 14 bis zum Berger Tunnel in Richtung Stuttgart-Ost zu verlegen. Davon wären etwa 1200 Meter im Tunnel. Der Straßenbau würde nach Einschätzung der Machbarkeitsstudie rund 265 Millionen Euro kosten. Bei der Summe für die Maximalvariante seien aber die Kosten für Kanäle, Leitungen, Grunderwerb und Erschließung der Wohngebiete nicht enthalten, berichtete Jürgen Karajan.

Bei diesem Konzept würden südlich der Talstraße vor allem Gewerbe- und Büroflächen anfallen. Nördlich der Straße läge der Wohnungsschwerpunkt. Insgesamt würden sich 212 000 Quadratmeter Wohnflächen und 70 000 Quadratmeter Gewerbeflächen ergeben. „Diese Variante hat das größte Potenzial“, sagte Valerie Spalding von Engelsmann-Peters. Die Planer schlagen vor, am Fluss vor den Häusern eine „Neckarpromenade“ für Fußgänger und Radfahrer anzulegen. Ein zusätzlicher Steg soll die beiden Ufer verbinden.

Am Nordrand der Fläche liegt das Wasserwerk an der Poststraße. Dort wäre Platz für den neuen Betriebshof der Stadtwerke, die einen Standort suchen. Die Gebäude der Stadtwerke könnten die neuen Wohnbauten in Berg gegen den Lärm des Cannstatter Wasens, der auf der anderen Neckarseite liegt, abschirmen. „Die Nutzung durch die Stadtwerke stehen der Vision von der Stadt am Fluss nicht im Wege“, sagte Robin Renner vom Stadtplanungsamt, der die Fläche untersucht hat (siehe Infobox).

Die Stadträte sind dafür, die Planung fortzusetzen. Wobei die Idee mit dem Betriebshof am Wasserwerk auch kritisch gesehen wird. Alexander Kotz (CDU) kann sich dort eine Philharmonie vorstellen, die auch für die Menschen der Region gut erreichbar wäre. Die „großen Entwicklungspotenziale“ betonte Gabriele Munk (Grüne). Eine Konzerthalle möchte sie aber nicht an der Stelle. Von einer „großen Chance für die Stadt“, sprach Martin Körner (SPD). Den 100 Meter hohen Gaskessel, den die Planer als Landmarke erhalten möchten, hält Körner für eine Belastung der Wohngebiete, die in dessen Schatten entstehen würden. Während alle übrigen Sprecher die Chancen des Projekts betonten, kritisierte Luigi Pantisano (SÖS/Linke/Plus), dass immer noch breite Straßen für den Verkehr vorgesehen sind. Es fehle eine Vision für die Stadt.

Falls die B 10 zu einer Art Wohnstraße heruntergestuft würde, „wird es in Stuttgart sehr ruhig“, erwiderte Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne). Er kündigte an, dass auf die Machbarkeitsstudie ein städtebaulicher Wettbewerb folgen soll.