Technik Virtuelle Welt zwischen Büchern

Von Tilman Baur

Stadtbibliothek, Max-Bense-Forum, Samstagnachmittag. Kleine Grüppchen sitzen an Tischen, die im ganzen Raum verteilt sind. Aus Lautsprechern kommt dezente Lounge-Musik. Man hört Gemurmel und klappernde Tastaturen. Ein Live-Stream projiziert das Geschehen im Raum auf eine Rückwand, daneben läuft ein Chatverlauf in Echtzeit über die Leinwand. Ein Buffet und Kaffeekannen stehen bereit. Der Blick in die Mienen der jungen Leute lässt keinen Zweifel: Hier wird konzentriert gearbeitet. Denn die Teilnehmer des „Global Game Jam“, der hier stattfindet, haben eine Mission: Innerhalb von 48 Stunden gilt es, ein Videospiel zu produzieren – von der Idee bis zur fertigen, spielbaren Version.

Der sogenannte Hackathon findet weltweit an mehr als 800 verschiedenen Orten in 108 Ländern statt. Sage und schreibe 8600 Videospiele wurden allein im vergangenen Jahr auf diese Weise produziert. Die Stadtbibliothek arbeitet bei der Umsetzung mit dem Entwicklerstudio „Chasing Carrots“ zusammen. Bierernst ist die Sache natürlich nicht. Die Gamer wollen Spaß haben. Der eine oder andere bringt das auch äußerlich zum Ausdruck.

Gemeinsam jammen

Manch einer hat sich gar eine witzig gemeinte Verkleidung umgehängt: Christoph Rasulis ist so jemand. Der 41-Jährige trägt ein Einhorn-Kostüm mit pinken Plüsch-Aufsätzen. Im bürgerlichen Leben arbeitet er bei der Stuttgarter Internetagentur „Pixelcloud“: „Das Wort Global Game Jam kommt vom Jammen, wie es Musiker machen. Während sie dabei einen Song komponieren, versuchen wir beim gemeinsamen Jammen eben, ein Spiel zu produzieren“, erklärt er.

Genrevorgaben gibt es nicht, wohl aber ein übergeordnetes Thema. In diesem Jahr lautet das einfach „zu Hause“. Die Gruppe von Rasulis designt ein Multiplayer-Spiel. „Dabei geht es um Krabben, die anderen Krabben Häuser wegnehmen, um selbst ein Haus zu bekommen“, sagt die 23-jährige Zoe Koc, die auch zur Gruppe gehört. Bis zu 60 Leute können dabei gegeneinander antreten. „Es ist ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem mit Krabben und deren Häuschen“, führt Christoph Rasulis aus.

Am Ende des „Game Jams“ werden alle Spiele vorgestellt, auf eine gemeinsame Plattform hochgeladen, wo sie jeder, der möchte, Probe spielen kann. „Ein bisschen Ehrgeiz schwingt immer mit“, sagt Rasulis. Doch der Spaß überwiege trotzdem, einen Preis gebe es ohnehin nicht.

Rasulis ist seit sieben Jahren dabei. „Es ist toll zu sehen, wie das alles immer größer wird in Stuttgart“, sagt er. Anfangs seien zehn Teilnehmer gekommen, heute seien es bereits 70. Sie kommen aus der Landeshauptstadt und der Region, manche auch von weiter weg. „Ich habe gerade jemanden kennengelernt, der drei Stunden hergefahren ist und auch hier übernachtet“, sagt Zoe Koc. In Schlafsäcken zu übernachten gehört zum Hackathon. Zoe Koc arbeitet in der Gaming-Branche, betont aber, dass alle willkommen sind, unabhängig von den Kenntnissen: „Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.“ Rasulis ergänzt: „Man kann sogar Brettspiele designen, wenn man keine Programmiererfahrung hat.“

Für ihn ist der „Global Game Jam“ eine Abwechslung vom Berufsalltag, der auch in der vermeintlich lockeren Gamer-Branche anstrengend ist. „Man hat Projekte, mit denen man wochenlang beschäftigt ist“, sagt er. „Hier macht man schnell etwas innerhalb eines Wochenendes.“