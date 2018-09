Wasen Vier Schläge – und das Bier fließt

sei/Foto: Ferdinando Iannone

Nervös rückt Oberbürgermeister Fritz Kuhn seine Brille zurecht und bringt sich in Position. Der Druck, der auf ihm beim Fassanstich auf dem Cannstatter Wasen lastet, ist groß. Immerhin hatte der Stuttgarter Rathauschef am Mittwoch seine Generalprobe auf dem Historischen Volksfest. Viermal schwingt er den Hammer, dann fließt das Bier und das Volksfest ist eröffnet. So viele Schläge brauche man durchschnittlich, stellt Kuhn fest. Für ihn ist das keine Blamage. Im Gegenteil: Es ist ein gutes Omen. „So viele Schläge wie ich brauche, so viele Tore wird der VfB gegen Werder Bremen schießen“, prophezeit er. Weitere Informationen zum Cannstatter Wasen 2018 gibt es im Internet auf swp.de/wasen.