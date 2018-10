Parken Verkehrschaos beim Volksfest

Stuttgart / Patrick Vetter

Verstopfte Straßen, parkende Autos auf Grünstreifen und Verkehrsinseln sorgten beim Cannstatter Volksfest für Chaos. Wasenbesucher parkten sogar in den angrenzenden Wohngebieten. Die Grünen-, SPD- und SÖS-Linke-PluS-Gemeinderatsfraktionen bemängeln Staus in Bad Cannstatt, die den Verkehr bis in die Innenstadt behinderten. Ordnungsamt und Polizei seien „offensichtlich überfordert“ gewesen. Trotz der Aufforderung durch die Stadt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, kamen sehr viele Besucher mit dem Auto zum Wasen.

Die Stadträte fordern die Verwaltung auf, zukünftig auch baulich mit versenkbaren Pollern gegen illegales Parken vorzugehen. Sie wünschen sich Konzepte für kommende Großveranstaltungen und Kontrollen auch nach 22 Uhr. Dabei solle unter anderem der „Ermessensspielraum bei der Bußgeldhöhe zu Gunsten der Stuttgarter Bürger“ ausgenutzt werden, heißt es im Antrag.

Parkkonzept muss her

Auch Bad Cannstatts Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler stört die Parksituation beim Volksfest. „Es wäre gut, wenn durch den Antrag wirklich Konzepte entwickelt würden, die die Situation ändern“, sagt er. Im Stadtteil Veielbrunnen hätte man tatsächlich von einem Parkchaos sprechen können, so der Bezirksvorsteher. „Mit dem Landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Gelände gab es wirklich keine Parkplätze mehr“, erklärt Löffler. Außerhalb von Großveranstaltungen gebe es in dem Stadtteil aber keine Parkprobleme.

„Das, was während des Cannstatter Volksfestes passiert ist, ist uns ein Dorn im Auge“, resümiert Ann-Katrin Gehrung von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Am zweiten Festwochenende habe man sich besser vorbereitet: Es waren zwölf Einsatzkräfte unterwegs, die an nur einem Tag 560 Falschparker erfassten. Autos, die den Verkehr behinderten oder auf Rettungs-, Fuß-, Fahrradwegen und Grünflächen parkten, wurden abgeschleppt. „Wir werden schauen, wie sich so etwas vermeiden lässt“, verspricht Gehrung.

Für die Polizei sei speziell am ersten Wochenende die Situation schwierig gewesen: „Die Besonderheit war, das neben Cannstatter Volksfest und dem historischem Volksfest auch noch ein Fußballspiel stattfand“, erklärt Monika Ackermann, Sprecherin der Polizei. Gefährlich sei es durch die Staus aber nicht geworden. Alles sei ganz sicher abgelaufen.