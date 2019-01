Jahresausblick Varieté zeigt sich „grenzenlos vielfältig“

Von Raimund Weible

Gabriele Frenzel ist ganz im Glück. Vor ein paar Tagen ist das neue Gestühl im Friedrichsbau-Varieté eingetroffen und aufgestellt worden. Zärtlich streicht die Ex-Chefin über das rote Polster. Sie findet die Stühle mit ihren goldenen Armlehnen großartig. Auch Geschäftsführer Timo Steinhauer zeigt sich erfreut. Keine Frage: Die 340 neuen Stühle werten den Theaterraum auf dem Stuttgarter Pragsattel auf. Und das Schöne daran für die Trägergesellschaft: Das neue Mobiliar hat sie keinen Cent gekostet.

Denn das Varieté hat Sponsoren gefunden. Der Unternehmer Hans Peter Stihl hat gespendet, die Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch, der Travestiekünstler Wommie Wonder, Rennfahrer-Legende Hans Herrmann und viele mehr. Eine schöne Bescherung für das Varieté zu seinem Jubiläum. Das Theater feiert sein 25-jähriges Bestehen. „Wir werden den Geburtstag das ganze Jahr über zelebrieren“, kündigte Steinhauer an. Einer der Höhepunkte wird die Gala am 24. Februar sein, mit vielen prominenten Gästen und Wegbegleitern.

1994 hat die Institution in der Rotunde der L-Bank ihren Betrieb aufgenommen. Die L-Bank hatte in der Friedrichstraße nicht nur den Saal zur Verfügung gestellt, sondern auch kräftig gesponsert. Doch dann die Ernüchterung: Die L-Bank kündigte das Sponsoring auf Ende 2013 und den Miet- und Pachtvertrag zum 31. Januar 2014. Auch die Deutsche Entertainment AG stieg als Trägerin aus. Das Theater steckte in der Krise.

Hilfesuchend wandte sich Gabriele Frenzel, die seit 1994 das Varieté leitete, an OB Fritz Kuhn (Grüne) und an Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) und fand Gehör. Die Stadt stellte dem Varieté auf dem Pragsattel einen Platz zur Verfügung. Zunächst dachten die Theaterleute an ein Zelt, entschieden sich dann jedoch für einen festen Bau. Die Stadt gab dafür einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 600 000 Euro sowie einen Kredit über 450 000 Euro und übernahm die Bürgschaft für einen Kredit über eine Million Euro. Nach einem kurzen Interim in der Spardawelt am Hauptbahnhof wurde das neue eigene Haus am 4. Dezember 2014 eröffnet. Träger ist seither eine gemeinnützige GmbH mit mehreren Gesellschaftern.

Moderate Preise dank Förderung

Und die Stadt setzte ihre Unterstützung fort. Für das Jahr 2018 genehmigte der Gemeinderat erstmals 100 000 Euro Zuschuss, die institutionelle Förderung gilt auch für das Jahr 2019. Steinhauer zeigt sich dankbar dafür, sagt aber, dass dies „nicht viel“ im Vergleich sei mit dem, was andere Theater in der Stadt an öffentlicher Hilfe erhalten. Gleichwohl setzt die Förderung das Varieté in die Lage, die Eintrittspreise weiterhin moderat zu gestalten.

Das ist auch Ralph Sun wichtig, Ensemblemitglied seit 1997 und Künstlerischer Leiter seit 2007. Einen Varietébesuch sollte sich jeder leisten können, sagt Sun. Sein Renommee verdankt das Varieté vor allem ihm. Sun feilt an Programmen, die nicht nur eine Aneinanderreihung von Nummern sind. Er begibt sich auch auf die Suche nach Moderatoren mit Entertainer-Qualitäten und wird immer wieder fündig. So stieß er beispielsweise auf Ferkel Johnson. Mit dem Künstler aus Berlin ist künftig vermehrt im Friedrichsbau-Varieté zu rechnen.

Dabei will das Varieté seinem Namen alle Ehre machen. „Grenzenlos vielfältig“ soll das Programm sein, verschiedene Genres sollen ihren Platz im Theater bekommen. Große Revuen bilden das Rückgrat, dazu kommen Burlesque-Shows und in dieser Spielzeit auch ein Magierprogramm im Rockgewand. Zudem hat sich das Varieté der Inklusion verschrieben, gibt behinderten Menschen Möglichkeiten zum Auftritt und arbeitet häufig und regelmäßig mit jugendlichen Laien. Das Programm „Zimt und Zauber“ mit Kindern und jungen Leuten aus dem Großraum Stuttgart kommt zum Beispiel alle zwei Jahre auf die Bühne.

„Mama Varieté“ wird Gabriele Frenzel von den ausländischen Künstlern genannt. Sie ist in den vergangenen Jahren als Geschäftsführerin kürzer getreten, Ende Dezember hat sie ihren Job niedergelegt, Steinhauer ist nun alleiniger Geschäftsführer.