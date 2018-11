Prozess Urteil nach Todessturz

Stuttgart / lsw

Von der Decke der Schleyerhalle in Stuttgart ist ein 28-jähriger Mann im vergangenen Jahr auf seinen Kollegen gestürzt. Der Bühnenarbeiter ist jetzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der 28-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe von insgesamt sechs Monaten.

Er habe bei Abbauarbeiten an einer Bühne seine Sicherung vernachlässigt, teilte das Amtsgericht Stuttgart/Bad Cannstatt am Mittwoch mit.

Wenn der Bühnenarbeiter in 17 Meter Höhe gesichert gewesen wäre, hätte er nicht auf seinen Kollegen fallen und ihn tödlich verletzen können, hieß es zur Begründung. Der 19-jährige Kollege war in der Nacht zum 21. Februar 2017 noch an der Unfallstelle gestorben.