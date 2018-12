Seelsorge Trost spenden zwischen Terminal und Gepäckschalter

Von Rainer Lang

Routine kennt Dieter Kleinmann nicht. Seit der evangelische Pfarrer vor sechs Jahren seine Stelle bei der Flughafenseelsorge in Stuttgart angetreten hat, ist kein Tag wie der andere verlaufen. Das hat sich auch beim diesjährigen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst gezeigt. Diesen musste Kleinmann allein abhalten, weil seine katholische Kollegin Marjon Sprengel wegen eines Todesfalls nicht abkömmlich war. „Sie steht den Angehörigen eines verstorbenen Fluggastes bei“, sagt der Pfarrer bei seinem letzten Gottesdienst im Airport.

„Trost spenden gehört zu unserer Arbeit“, betont der 65-Jährige, der im Februar in den Ruhestand geht. Auf dem Stuttgarter Flughafen, auf dem im Jahr mehr als 11 Millionen Passagiere abgefertigt werden, fühlt sich der Pfarrer am richtigen Platz. Offen geht er auf die Menschen zu und hilft, wenn sie in Not sind. Da ist zum Beispiel eines Tages ein junger Gambier auf dem Flughafen gestrandet beim Versuch, in seine Heimat zurückzukehren. Für den Asylbewerber fühlte sich niemand zuständig. Kleinmann nahm den 26-Jährigen über Weihnachten in seine Obhut und ließ ihn in den Räumen der Flughafenseelsorge übernachten. Am Ende war alle Mühe vergebens. Zurückkehren konnte der junge Mann nicht.

Das zum Teil unkonventionelle Engagement des Flughafenseelsorgers schätzen auch die knapp 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die am Stand der Kirchlichen Dienste in Terminal 1 täglich Auskünfte geben und helfen eine Fahrkarte zu lösen oder ein Gepäckstück zu finden.

„Es ist schon passiert, dass der Pfarrer Leute mit nach Hause genommen hat, wenn gar nichts mehr ging“, sagt Barbara Berger, die mit ihrem Mann zusammen seit zehn Jahren auf dem Flughafen hilft. Momentan kümmert sich Kleinmann um einen 75 Jahre alten Rentner, der aus Spanien zurückgekehrt ist. Er hat dem schon etwas dementen Mann mit der Caritas zusammen eine Unterkunft und die wichtigsten Dokumente besorgt.

Etwa zweimal im Jahr komme es vor, dass ein Fluggast auf der Reise stirbt, sagt Kleinmann. Als eine Frau auf dem Rückflug von Ägypten verstarb, kümmerte sich Kleinmann um den Witwer. Da dieser andeutete, er wolle nicht mehr leben, fuhr der Pfarrer ihn zu seiner Schwester. Als Seelsorger gefragt ist er auch bei den fast 11 000 Mitarbeitern des Flughafens aus mehr als 60 Nationen, sei es bei beruflichen Problemen oder dem Tod von Angehörigen oder Kollegen.

Nicht immer geht es ernst zu. Einmal wurde er zu einer Chinesin an der Gepäckausgabe gerufen. Die Frau sei völlig aufgelöst gewesen, weil ihr Sohn und ihre Mutter verschwunden waren, erinnert sich der Pfarrer schmunzelnd. Gefunden haben sie die beiden am Ende im Flugzeug, wo sie einfach sitzen blieben, weil die junge Mutter so schnell weg war. „Warum sie im Flugzeug bleiben konnten, hat uns alle gewundert“, meint Kleinmann.

Neben den täglichen Andachten zur Mittagszeit und den großen Flughafengottesdiensten bei kirchlichen Festen wie Weihnachten, gehört die Unterstützung von Mensch in allen erdenklichen Notlagen zum Alltag des Flughafenseelsorgers. Wenn Angehörige im Urlaub sterben, Asylbewerber oder Menschen mit psychischen Problemen ankommen, dann wird er von den Airlines oder auch von der Bundespolizei gerufen. Manches hat ihn persönlich sehr mitgenommen, wie das Gespräch mit einem jungen Mann, der ihm nach seiner Vergewaltigung in Spanien sein Herz ausschüttete.

„Zu uns kommen Menschen, die dankbar sind, ein geistliches Wort mit auf den Weg zu bekommen“, sagt Kleinmann. Angehörige aller Religionen seien willkommen, sagt der Pfarrer. Er freut sich, dass hier Christen und Muslime zum Gebet kommen. Zufrieden ist Kleinmann, dass die Seelsorge gut integriert ist in den Betrieb des Flughafens. Auch Flughafensprecher Johannes Schumm betont, dass „die Flughafenseelsorge eine enorm wichtige Aufgabe übernimmt, die wir gar nicht so schaffen könnten“.

Der Pfarrer spricht auch mit Mitarbeitern auf der Messe. Bei Problemen ist er sogar in der Nacht ansprechbar. „Mir geht es darum, mit den Menschen, die hier arbeiten oder durchreisen, ins Gespräch zu kommen“, betont Kleinmann.