Bilanz Tradition soll auf Wasen fortleben

Stuttgart / Rainer Lang

Das Historische Volksfest auf dem Schlossplatz hat alle Erwartungen übertroffen. „Wir konnten rund 600 000 Besucher während der acht Festtage auf dem Schlossplatz begrüßen“, berichtete Andreas Kroll. Der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft „in.Stuttgart“ hatte im Vorfeld eine halbe Million Besucher erwartet.

Angesichts der großen Resonanz hatte Stuttgarts Wasenbürgermeister Michael Föll schon am Dienstag beim traditionellen Schaustellerfrühstück auf dem Wasen angekündigt, das historische Volksfest mit einigen Elementen künftig auf dem Cannstatter Wasen fortleben zu lassen. „Wir sehen, was die Historie für die Menschen bedeutet und wie ihnen das Herz aufgeht“, betonte Föll. Er habe in den vergangenen Tagen viele glückliche Besucher auf dem Fest gesehen und viele Kinder mit einem seligen Lächeln im Gesicht, erläuterte der Bürgermeister. Für ihn war das Historische Volksfest „das schönste Geburtstagsgeschenk, das wir uns zum 200. Volksfestjubiläum machen konnten“.

Die Pläne Fölls begrüßte Albert Ritter. Der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes gab zu bedenken, dass das Historische ein eigenständiger Bereich auf dem Cannstatter Volksfest sein sollte. Außerdem schlug er eine „historische Eröffnung des Volksfests wie früher“ vor.

Jürgen Weisser, Leiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums, war angetan vom großen Interesse an der Entwicklung der Landwirtschaft. Er hatte als Kurator die Ausstellung rund um die Jubiläumssäule betreut. Aber auch die Ausstellung zur Volksfestgeschichte erhielt großen Zuspruch.

Nach Angaben der Veranstalter kam es am Wochenende teilweise zu Warteschlangen besonders vor dem Floh-Circus und dem historischen Autoscooter. Gestern Abend erklang zum Abschluss des Historischen Volksfests noch einmal das Württemberg-Lied.