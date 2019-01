Kultur Theater aus dem Überraschungsei

Diese Termine im Januar stehen noch an

Im Januar ist noch einiges geboten im Kammertheater. Am 19. und am 20. Januar wird „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth gespielt. Am 22. Januar folgt unter dem Titel „Impuls-Musiktheatertanz“ eine Werkstatt-Präsentationen zur Inszenierung „Der gestiefelte Kater“. Helene Hegemann liest am 23. Januar aus „Bungalow“. Tags drauf ist eine „Latenight“ zum Thema „Grün, Grün, Grün“. Am 27. Januar steht mit „Einmischen“ ein Open-Space-Format für junge Menschen bei freiem Eintritt an. Die verschobene Uraufführung von Nis-Momme Stockmanns „Das Imperium des Schönen“ wird am 31. Januar nachgeholt.

Alle Termine gibt es im Internet auf der

Homepage www.schauspiel-stuttgart.de. car