Diebstahl Teure Uhr gestohlen

Stuttgart / eb

Ein Paar hat am vergangenen Donnerstag in der Schwabstraße einem 71-Jährigen eine mehrere tausend Euro teure Armbanduhr gestohlen. Laut Polizei hatte ihn mittags eine Frau nach dem Weg gefragt und dabei Körperkontakt gesucht. Ein anderer Mann kam hinzu, begann einen Streit mit ihr, bevor beide verschwanden. Der Senior ging zu seinem Auto, wo er den Diebstahl bemerkte. Nach seiner Beschreibung wirkten die Täter südosteuropäisch. Die Frau habe schwarzes Haar und war rund 1,65 Meter groß. Laut Polizei sei ein Zusammenhang mit sechs Taten, bei denen Frauen es auf Uhren älterer oder betrunkener Männer abgesehen hatten, möglich. Das Diebesgut werde vermutlich nicht in Stuttgart verkauft.