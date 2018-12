Belästigung Taxifahrer bedrängt Kundin

Stuttgart / eb/sei

Ein Taxifahrer hat am Samstag eine 24-Jährige sexuell belästigt. Die Frau stieg gegen 4 Uhr in ein Taxi an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte ein und wollte nach Bad Cannstatt gefahren werden. Da sie nur noch wenig Bargeld bei sich hatte, wies sie den Taxifahrer darauf hin, dass das Geld wahrscheinlich nicht für die gesamte Fahrstrecke ausreiche. Während der Fahrt deutete der Mann offenbar mehrmals an, auch sexuelle Leistungen zu akzeptieren. Die 24-Jährige lehnte die Angebote ab.

Als der Fahrer das Ziel erreichte, hielt er an und stieg aus. Er öffnete der Frau die Tür und berührte dabei ihren Busen.

Bei dem Taxi soll es sich um einen beigefarbenden Kombi handeln. Trotz der guten Beschreibung des Mannes und des Wagens sei es nicht einfach, den Täter zu finden. „Es hat sehr viele Taxi-

Unternehmen in Stuttgart“, berichtet eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei. Jetzt sei es Aufgabe der Beamten, alle abzuklappern. „Dabei werden wir auch verstärkt die Hauptstätter Straße im Auge behalten“, sagt die Polizeisprecherin weiter. Möglich sei es aber auch, dass es sich um ein Taxi-Unternehmen aus dem Umland handle.