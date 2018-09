Fahndung Täter nach brutalem Angriff weiter flüchtig

Stuttgart / lsw

Nach einer heftigen Attacke auf einen 38-Jährigen in Stuttgart sind die Täter weiterhin auf der Flucht. Etwa sechs Unbekannte hatten den Mann in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des Berliner Platzes angegriffen und schwer verletzt, wie die Stuttgarter Polizei mitteilte. Zuerst hatten die Männer ihr Opfer zu Boden geschlagen, anschließend traten sie auf den Mann ein. Der 38-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, während der Rettung bestand sogar Verdacht auf Lebensgefahr.

„Das war ein sehr brutaler Angriff“, sagte ein Polizeisprecher. Die Schläger flüchteten. Von ihnen fehlte bis zum Montagnachmittag noch jede Spur, auch weil der Angegriffene aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht befragt werden konnte. Ebenfalls unklar ist, warum der 38-Jährige überhaupt attackiert wurde und ob Täter und Opfer sich kennen.