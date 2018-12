Stadtpolitik Szenen einer kommunalen Ehe

Von Daniel Grupp

Landeshauptstadt und Landesbetrieb EnBW sind durch Geschäftsbeziehungen eng verknüpft, gleichzeitig tragen sie Konflikte aus – einige vor Gericht. Im Clinch miteinander sind zwei Partner, die sich trennen wollen, aber voneinander abhängig sind. In den Szenen einer Ehe geht es um die Versorgungsnetze für Strom, Gas und Wasser, aber auch um Grundstücke der EnBW, auf denen die Stadt gerne Wohnungen errichten würde – zum Beispiel auf einem Areal am Stöckach. Dort könnten rund 600 Wohnungen gebaut werden. Strittig ist, wer auf dem Areal, das Alexander Kotz (CDU) als „ein Filetstück in der Stadt“ bezeichnete, das Sagen haben wird.

Die Stadt möchte eine hohe Quote an öffentlich geförderten Wohnungen durchsetzen und am liebsten das Grundstück kaufen. Sie hat das Planungsrecht als Hebel. Wenn dort auf 42 000 Quadratmetern ein Wohngebiet entsteht, steigt der Wert der Flächen erheblich. Das bedeute für die EnBW einen „zweistelligen Millionenertrag“, sagte Martin Körner (SPD) am Dienstag im Technischen Ausschuss. Er forderte, dass ein „großer Anteil des Planungsgewinns dem Gemeinwohl dienen soll“. Gemeint ist, eine Quote von 50 Prozent öffentlich geförderter Wohnungen.

Die EnBW hingegen hat ein neues Geschäftsfeld „Quartiersentwicklung“ und möchte in eigener Regie das Betriebsgelände zwischen Hack- und Stöckachstraße zum „Quartier der Zukunft“ entwickeln. Bei der Planung sollen die Stadt und die Bevölkerung eine Mitsprache haben, sicherte Frank Heberger, Generalbevollmächtigter des Konzerns, zu. Er sprach von einem „Dreiklang“. Ziel sei, die Fläche Ende 2020 frei von der jetzigen Nutzung zu bekommen. Entstehen soll ein „urban gemischtes Stadtquartier“ mit Modellcharakter. Die EnBW möchte die vorhandenen Werkswohnungen erhalten und zusätzliche bauen. Anfang 2019 soll ein Beteiligungsprozess starten. Heberger wünschte sich von der Stadt möglichst wenig Vorgaben, um im anstehenden Planungswettbewerb „mutige Lösungen“ zu erhalten.

Einen Blankoscheck wollen die Stadträte allerdings nicht ausstellen. Hannes Rockenbauch (SÖS/Linke/Plus) brachte ein Enteignungsverfahren ins Spiel, weil er „schlimme Folgen für bezahlbaren Wohnraum“ befürchtet. „Wir müssen definieren, was das Gemeinwohl ist.“ Kotz denkt an ein partnerschaftliches Vorgehen. Andrea Münch (Grüne) besteht auf eine soziale Mischung. Dort müssten „Arm und Reich“ wohnen können. Es müsse ausgeschlossen werden, dass die Wohnungen eines Tages an ein börsennotiertes Unternehmen verkauft werden, forderte Körner.

Partner sind der Energiekonzern, der fast vollständig im öffentlichen Eigentum ist, und die Stadtwerke Stuttgart bei der Stuttgart Netze GmbH, die am 1. Januar ihren Betrieb aufnimmt. Die Gesellschaft, an der die Stadt 74,9 Prozent hält, wird in Stuttgart für die Strom- und Gasversorgung zuständig sein. Die Gesellschaft hat ihren Betriebshof auf dem Gelände am Stöckach. Werden dort Wohnungen gebaut, müsste ein neuer Betriebshof angelegt werden. Im Gespräch ist das Gelände des EnBW-Wasserwerks beim Leuzetunnel. Der Energiekonzern würde die Fläche an die Stadt verkaufen.

Die Stadträte haben aber längst schon das EnBW-Gelände am Neckar ins Visier genommen. Auf der riesigen Fläche zwischen Leuzetunnel und den Kohlelagern in Gaisburg könnte eine Stadt am Fluss entstehen. Dann wäre aber der Betriebshof im Weg.

Weitere Streitpunkte sind das Eigentum über Gas-Hochdruckleitungen und Hochspannungsleitungen auf Stuttgarter Gemarkung. Bei dem Konflikt hat im Juni das Oberlandesgericht der Stadt Recht gegeben. Die EnBW legte aber im November Revision beim Bundesgerichtshof ein. „Sie spielen auf Zeit“, um mit den Leitungen möglichst lange Profite erzielen zu können, vermutet Rockenbauch als Grund für die Revision. Rechtlich sei die Sache klar, gibt der Stadtrat eine Position wieder, die auch von der Verwaltungsspitze geteilt wird. Aus Sicht der EnBW handelt es sich bei Hochdruck- und Hochspannungsleitungen um überörtliche Verbindungen. Es sei nicht sinnvoll, dieses Versorgungsnetz zu zerstückeln, sagt Konzernsprecher Hans-Jörg Groscurth. Daher soll die Frage höchstrichterlich geklärt werden.

Mehr Chancen als Risiken

Völlig offen ist der Streit um die Herausgabe des Fernwärmenetzes der EnBW. Hier sind die Beteiligten erst auf der Landgerichtsebene. Zu der Thematik gibt es noch keine einschlägigen Urteile. Beim Wassernetz hat das Landgericht einen Vergleich vorgeschlagen. Demnach sollte die Stadt 348 Millionen Euro bezahlen. Die EnBW würde die Summe wohl akzeptieren, allerdings inflationsbereinigt zum Jahr 2026. Das hieße, die Stadt müsste etwa 400 Millionen Euro aufbringen. Aus Sicht der Verwaltung sind die Chancen im Rechtsstreit höher als die Risiken.

Insgesamt deutet keiner der Beteiligten an, dass es möglich ist, ein Gesamtpaket zu schnüren, um die Konflikte zu bereinigen.