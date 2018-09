Engagement Stuttgarter trampt bis Nairobi

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Daumen raus und ab ins nächste Auto. Diese Art des Reisens ist schon in Deutschland nicht jedermanns Sache, der Stuttgarter Martin Kluck treibt das Trampen aber aktuell auf die Spitze. Gemeinsam mit einem Freund, dem Briten Samuel Bond, fährt der 36-Jährige per Anhalter nach Nairobi, in die kenianische Hauptstadt. Zigtausende Kilometer über zwei Kontinente.

Die Strapazen nehmen die Männer nicht aus purer Abenteuerlust auf sich. Sie trampen für den guten Zweck. Seit zehn Jahren führt Kluck die Modefirma „Kipepeo Clothing“. In Stuttgart-Feuerbach werden Bio-Textilien mit Zeichnungen von Kindern aus Tansania bedruckt, mit dem Verkauf unterstützt er Schulen im afrikanischen Land, außerdem Kleinbauern und Näherinnen. Für das Engagement ist „Kipepeo“ mehrfach ausgezeichnet worden.

Mit der ungewöhnlichen Reise will Kluck auf sein neuestes Projekt aufmerksam machen. Mit der ersten Kenia-Kollektion soll ein Inklusionsprojekt unterstützt werden. Im „Songa Mbele Na Masomo Children Center“ werden behinderte Kinder gefördert, Kluck will der Einrichtung und der Textilbranche unter die Arme greifen. Eine Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 8. Oktober.

Seit einem Monat ist das Duo unterwegs. Los ging es an einer Tankstelle in Stuttgart-Degerloch, von da aus über Salzburg, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Skopje und Korce in 17 Tagen bis nach Athen.

Von der Hilfsbereitschaft sind beide begeistert. „Was sind das nur für tolle Menschen, denen wir auf unserer Reise begegnet sind“, schreiben sie bei Facebook. Dort, bei Instagram und auf der Homepage stellen die Tramper Bilder ein. Nicht immer geht alles rund. In Kairo mussten sie anderthalb Tage auf der sudanesischen Botschaft aufs Visum warten.

Derzeit befindet sich die Männer im Sudan, irgendwo zwischen Dunqula und der Hauptstadt Khartum. Um die 3000 Kilometer liegen vor ihnen, aber „wir genießen trotz aller Anstrengungen jede Minute dieser einzigartigen Reise“.

Info Mehr zu Martin Kluck und seiner Modefirma gibt es im Internet auf www.kipepeo-goes-kenya.com.