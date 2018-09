Ausstellung Stuttgarter Seife feiert Jubiläum

Stuttgart / Tilman Baur

Naturkosmetikprodukte von Speick sind heute bundesweit ein Begriff. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Speick ein Ur-Stuttgarter Unternehmen ist, obwohl es seinen Firmensitz mittlerweile nach Leinfelden verlagert hat. Das Stuttgarter Stadtmuseum widmet dem Unternehmen zum 90-jährigen Bestehen deshalb eine Ausstellung: „Natürlich! 90 Jahre Speick Naturkosmetik“ heißt sie und ist bis zum 21. Oktober im Stadtpalais zu sehen.

1928 gründete der Anthroposoph Walter Rau ein Feinseifenwerk in Möhringen und brachte die Erfolgsgeschichte ins Rollen. Grundlage aller 130 Produkte ist die Speik-Pflanze, ein in bergigen Höhen reifendes Baldriangewächs. Die Pflanze ist einer der Schwerpunkte der Ausstellung.

In Gläsern ausgestellte Materialien veranschaulichen verschiedene Stadien des Produktionsprozesses. Arbeitsinstrumente wie der Speik-Kramperl zeigen, wie die Pflanze auf den Almen geerntet wird. Außerdem können Besucher an einer Duftorgel Platz nehmen, dem Arbeitsgerät von Parfümeuren, und ihre Nase an hundert verschiedenen Düften schulen.