Kundgebung Stuttgart zeigt klare Kante gegen Rassismus

Mehr als 30 Initiativen rufen zur Gegendemo auf

Die Veranstaltung „Gemeinsam Vielfalt erleben“ auf dem Stuttgarter Karlsplatz am Freitag war ursprünglich als Gegendemonstration zur „Demo für alle“ geplant. Diese war vor vier Jahren aus Kritik an der im Bildungsplan festgeschriebenen Sexualerziehung an Schulen entstanden.

Am Freitag demonstrierten um die 80 Menschen auf dem Marktplatz für ein klassisches Familienmodell aus Vater, Mutter und Kindern. Die Organisation reist derzeit mit einem „Bus der Meinungsfreiheit“ durch Deutschland.

Die Gegendemo weitete sich durch die Übergriffe in Chemnitz zu einer Kundgebung gegen Rassismus aus. Aufgerufen hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Kreisverbände der Grünen, der CDU, der SPD, der FDP und der Linken, die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg, die Staatstheater und mehr als 30 Initiativen. tb