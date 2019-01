Tourismus Stuttgart wirbt mit Mercedes und Maultaschen

Von Barbara Wollny

Feinstaub, Baustellen oder Fahrverbote sind bis zum 20. Januar kein Thema am Regio-Stand in der Baden-Württemberg-Halle 6 der Tourismusmesse CMT. Stattdessen zeigen Stadt und Region ihre Schokoladenseiten. Auf der größten Reisemesse der Welt konkurrieren Landeshauptstadt und Umland mit den weltweit attraktivsten Reisezielen und geben alles, um hier mithalten zu können.

Für ausländische Touristen werden dabei andere Themen in den Vordergrund gerückt als für Besucher aus der Region, die vielleicht bloß für ein paar Stunden oder einen Tag einen Ausflug planen und Tipps suchen.

„Kein Chinese reist wegen einer Radtour nach Stuttgart. Sie kommen in erster Linie, weil sie hier Automobilgeschichte zum Anfassen erleben wollen“, erklärt Andrea Gerlach von Stuttgart-Marketing und führt als Beispiele die Museen von Porsche und Mercedes Benz sowie die Motorworld in Böblingen an, die als Publikumsmagneten Gäste aus aller Welt anziehen.

Städtetrips boomen

Die internationale Klientel wird für Stuttgart immer wichtiger, denn „der Inlandstourismus ist irgendwann erschöpft. Deshalb brauchen wir die große weite Welt“, so die Tourismus-Managerin. Da passt es gut, dass der Trend zum Städtetourismus ungebrochen ist. Die kompletten Zahlen für 2018 liegen zwar noch nicht vor. Doch fest steht, dass von Januar bis November 2018 die internationalen Übernachtungen mit 6,4 Prozent sehr viel stärker als die nationalen Übernachtungen (plus drei Prozent) zugenommen haben.

2019 sollen auch Architekturfans verstärkt ins Ländle und nach Stuttgart reisen. Beide Tourismusorganisationen, die von der Stadt wie die vom Land, setzen dabei auf eine Stilikone. „Zum 100. Bauhaus-Jubiläum in diesem Jahr stellen wir diese Epoche in den Mittelpunkt der touristischen Vermarktung “, sagt Martin Knauer von Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW), die ein umfangreiches Informationsangebot auf ihren Webseiten vorhält. In ganz Baden-Württemberg finden sich Zeugnisse der berühmten Kunst- und Architekturschule. Prominentestes Beispiel sind die Weissenhofsiedlung und die Staatsgalerie, in der Werke von Bauhauskünstlern zu besichtigen sind.

Regionale Besucher – und das sind rund 70 Prozent der CMT-Messebesucher – spricht die Stuttgarter Touristenorganisation vor allem wieder mit der „Genusskampagne“ an, die letztes Jahr gestartet wurde und in der es um regionale Küche und württembergische Weine geht. „Das Thema wurde sehr gut angenommen“, sagt Gerlach. Sie nennt als ein Beispiel Führungen durch Weinberge.

Zwischen November und Februar finden diese als Glühweintouren statt und sind längst komplett ausgebucht. „Die Menschen suchen nach solchen authentischen Erlebnissen. Sie stehen dann mitten im Weinberg und trinken einen Schwarzriesling oder Lemberger dort, wo der Wein auch gewachsen ist.“ Im Winter sei es eben Glühwein. Besonders bei jüngeren Leuten sind die Touren beliebt, das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei unter 30 Jahren. Am Regio-Stand können die guten Tropfen aus Württemberg im Rahmen kommentierter Weinproben getestet werden.

Erstmals dabei als Partnerunternehmen beim Messeauftritt sind die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), die über Mobilität in der Landeshauptstadt informieren und der Modelleisenbahnhersteller Märklin, der erste Einblicke in sein Eisenbahnmuseum – das Märklineum – ermöglicht, das Ende des Jahres in Göppingen eröffnet wird.

Gleich zwei Schwerpunkte präsentiert der Rems-Murr-Kreis: die Remstal-Gartenschau vom 10. Mai bis 20. Oktober und die Heimattage, die dieses Jahr in Winnenden zum Thema „Miteinander leben“ stattfinden.