Wohnen Stuttgart kommt direkt hinter München

Stuttgart / Jürgen Schmidt

Gleich nach München ist Baden-Württembergs Hauptstadt die zweitteuerste Großstadt Deutschlands. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegelindex hervor, den die Hamburger Unternehmensberatung F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt, jährlich veröffentlicht.

Das Unternehmen wertet für seine Studie die bundesweit verfügbaren amtlichen Mietspiegel von Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnern aus.

Während in München die durchschnittliche Nettokaltmiete bei 10,45 Euro pro Quadratmeter liegt und damit 51 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, sind es in Stuttgart 9,97 Euro und 41 Prozent über dem Mittelwert.

Allerdings sind die beiden Metropolen nicht mehr ganz oben in der Rangliste der teuersten Kommunen, wie noch vor einem Jahr. Noch etwas höher sind die Mieten inzwischen in Karlsfeld, einer 22 000-Einwohner-Gemeinde im Norden der bayerischen Landeshauptstadt mit einer durchschnittliche Nettokaltmiete von 10,62 Euro pro Quadratmeter. Die bayerische Hauptstadt war seit Einführung des Mietspiegelindex stets die Nummer Eins gewesen.

F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner kommentiert diese Entwicklung so: „Hier zeigen sich die Folgen der höheren Nachfrage in den Umlandgemeinden der Großstädte, da die Zentren die Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr bedienen können und die Nachfrage deshalb in das Umland überschwappt.“

Denn Karlsfeld steht mit den hohen Mieten nicht alleine. Unter den ersten Neun der Liste finden sich ausschließlich Kommunen aus dem Münchner und Stuttgarter Umland, wenn man letzteres etwas weiter fasst, und auch die Universitätsstadt Tübingen dazu zählt. Unter den Top Ten liegen mit Leinfeld-Echterdingen (gemeinsam mit Stuttgart auf Platz 3), Tübingen (6), Ditzingen und Ludwigsburg (8) vier weitere Städte aus dem Stuttgarter Speckgürtel. Erst auf Platz 10 folgt das hessische Darmstadt – eine Stadt, die nicht in Baden-Württemberg oder Bayern liegt.

Unter den teuersten 30 der 350 untersuchten Kommunen findet sich eine ganze Reihe weiterer Städte aus dem Stuttgarter Umland: Fellbach (Rang 11), Leonberg (14), Esslingen (16), Remseck (21), Reutlingen (23), Weinstadt (27) und Bietigheim-Bissingen (28) sind aufgeführt.

Häufig fehlt ein Mietspiegel

Ganz repräsentativ für die Mietpreisentwicklung ist der Mietspiegelindex allerdings nicht. Denn von den über 1500 Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern in Deutschland, verfügt nur etwas mehr als ein Drittel über einen Mietspiegel. Bei den Metropolen mit mehr als einer halben Million Einwohnern sind es dagegen 93 Prozent, bei den Großstädten (über 100 000 Einwohner) 86 Prozent.