Miniaturen Stuttgart im Kleinformat  

Barbara Wollny

Es ist die Geschichte von zwei Bahn-Besessenen. Wolfgang Frey war Fahrdienstleiter im Stellwerk Stuttgart und baute in über 30 Jahren die Innenstadt der Landeshauptstadt im Maßstab 1 zu 160 nach. Rainer Braun, ebenfalls früher bei der Bahn tätig, kaufte die Anlage 2015. Er zerlegte das eigentlich nicht transportierfähige Werk unter erheblichen Aufwand und stellte es in Herrenberg auf. Seitdem haben Besucher die Möglichkeit, dort das Kunstwerk zu besichtigen.

Dass es sich bei der „Stellwerk-S“ genannten Anlage um etwas anderes als die übliche Modelleisenbahnanlage aus fertigen Bausätzen handelt, wird schnell deutlich. Bis ins kleinste Detail wirklichkeits- und maßstabsgetreu wiedergegeben breitet sich die Stuttgarter Innenstadt vor dem Betrachter aus.

Im Mittelpunkt steht der Hauptbahnhof in seiner ursprünglichen Form samt Seitenflügeln, dahinter die Heilbronner Straße mit dem Güterbahnhof, der längst durch den Komplex der LBBW-Bank ersetzt wurde. Es folgen das Bahnbetriebswerk, die Bahnhochhäuser in Stuttgart-Nord, der UFA Filmpalast, in dessen Tiefgarage gerade ein VW Käfer einfährt, dann der Pragfriedhof. Schaut man genauer hin, sind auf den Wegen Arbeiter mit einem Kleinlaster unterwegs, die Gartengeräte transportieren. Auf den über 6000 Grabsteinen, die alle einzeln gefeilt und bearbeitet sind, stehen winzige Beschriftungen.

Auf der anderen Seite des Bonatzbaus eilen Passanten über die Königstraße in Kaufhäuser und Richtung Bahnhof. An der Neckar-Schiffsanlagestelle liegt die Berta Epple vor Anker, gegenüber stehen das alte Parkhaus der Wilhelma und der Eingangsbereichs des Zoos. Im Schloss Rosenstein sieht man durch die hohen Bogenfenster bei Dämmerung die Lichter angehen. Als letztes Gebäude ergänzte Frey das Cannstatter Carré, das 2006 öffnete. Auf zehn Strecken verkehren Züge im Spur N Format.

Sämtliche 500 Häuser, die Straßen, Grün- und Ampelanlagen, hat Frey mit improvisierten Materialien nachgebaut, nachdem er – lange vor Google Maps und anderen Onlinediensten – jedes Detail auf Polaroidfotos und eigenen Skizzen festgehalten hatte.

Bei den Materialien setzte Frey ein, was billig und vorhanden war. Dächer deckte er mit Schmirgelpapier, Lüftungsrohre knickte er aus Trinkhalmen. Häuser wurden häufig aus ausgedienten Zuglaufschildern gebaut. Besonders imponiert die subtile Farbgestaltung der gesamten Anlage. „Es ist diese fast zwanghafte Detailtreue, die die Anlage so einzigartig macht“, sagt Braun. „Nötige Reparaturen werden durchgeführt. Aber wir verändern nichts von der Originalversion“.

Frey starb 2012. Er arbeitete an seiner Anlage in einem nicht öffentlich zugänglichen Betriebsraum in einem Zwischengeschoss der Stuttgarter S-Bahn. Nur ganz selten wurden Besucher empfangen. Unter Modellbauern galt diese Anlage deshalb über viele Jahre lang als ein gutgehüteter Mythos.

Nachdem Braun die Anlage Freys Witwe abgekauft hatte, baute er sie im ehemaligen Herrenberger Lokal „Botenfischer“ mit Hilfe von Spezialisten des Modelleisenbahnclubs Herrenberg wieder auf. Er war der Meinung, dass das Werk öffentlich gezeigt werden müsse. In Stuttgart hatte sich kein Platz gefunden.

Die Miniaturen von Stuttgart-West und Süd ruhen derzeit noch in einem Lager in der Landeshauptstadt. In Herrenberg reicht der Platz nicht für diese Bezirke. Braun verhandelt derzeit mit Organisationen, wo diese Teile gezeigt werden könnten.

Im September 17 eröffnete das Stellwerk-S. Seitdem wurden über 10 000 Besucher gezählt. Es kommen Modellbahnfreunde, auch viele Stuttgarter fahren nach Herrenberg, darunter Gruppen vom Stadtplanungsamt, dem Landeskriminalamt oder den Stuttgarter Straßenbahnen. Sie wollen sehen, wie stark sich die Stadt in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Ein gutes Drittel aber sind Kunstliebhaber, hat Braun festgestellt, die sich speziell für dieses Stück Kunsthandwerk interessieren. Im Schnitt nehmen sich die Besucher 90 Minuten Zeit, um sich an den liebevoll ausgearbeiteten Details zu erfreuen.

Dennoch müssen es mehr Besucher werden. „Die Anlage muss sich tragen und kann nicht auf Dauer als Zuschussbetrieb laufen“, zeigt sich Braun besorgt: „Wir müssen noch bekannter werden. Aber die Tendenz ist positiv.“