Stuttgart erweckt traditionelles Volksfest zum Leben

tjb/Foto: Tilman Baur

Zeitreise auf dem Schlossplatz: Anlässlich des 200. Jubiläums des Cannstatter Volksfests sowie des 100. Landwirtschaftlichen Hauptfests steigt in Stuttgarts Mitte seit Mittwoch für eine Woche ein historisches Volksfest. Liebhaber traditionsreicher Tracht und alter Fahrgeschäfte kommen hier auf ihre Kosten. Die Besucher tauchen ein in die Zeit der Regentschaft König Wilhelms I. Zur Eröffnung tummelten sich vor dem Neuen Schloss Mitglieder des Landesverbands der Wehren und Garden in traditionellen Bürgerwehr-Uniformen, Trachtengruppen, Repräsentanten verschiedener Schaustellerverbände und Drehorgel-Spieler. Im Zelt drängte sich die Lokalprominenz – natürlich auch in Tracht.