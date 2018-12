ÖPNV Stuttgart drückt beim Verkehrsplan aufs Gas

Stuttgart / Tilman Baur

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres viele Tagesordnungspunkte im Eiltempo und ohne weitere Aussprache beschlossen. Einer davon ist der Nahverkehrsplan (NVP). Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Umsetzung bereits finanzierter Einzelmaßnahmen um zwei Jahre vorzuziehen, also von 2022 auf 2020.

Mit dem in regelmäßigen Abständen überarbeiteten Plan kommt die Stadt ihrer Aufgabe nach, ein ausreichendes Angebot im öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Darüber hinaus haben die Fraktionen beschlossen, weitere Maßnahmen für den Nahverkehrsentwicklungsplan (NVEP) prüfen zu lassen. Im Gegensatz zum Nahverkehrsplan sind die Maßnahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans noch nicht finanziert und bedürfen tiefgreifender Überprüfung.

Ein spannendes Experiment dürfte die schrittweise Verlängerung der Stadtbahn-Betriebszeiten in der Nacht um je eine Stunde werden: Diese Forderung war in der Vergangenheit immer wieder geäußert worden. Um einen nahtlosen ÖPNV-Betrieb zu gewährleisten, sollen im Anschluss an die Betriebszeiten der Bahn Nachtbusse und der SSB-eigene Shuttle-Service „Flex“ bereitstehen, um die Passagiere zu versorgen.

Nach der jüngsten Kritik am Expressbus X1 überrascht eine weitere Maßnahme, die auf den Prüfstand der Fachverwaltung kommen soll: So fordern die Fraktionen die Beibehaltung des Expressbusses auch nach dem Umbau der U1, die mittelfristig mit Doppelzügen fährt.

Ursprünglich war das Prestigeprojekt X1 nur als Überbrückung gedacht, bis der Umbau zu Ende ist. Der Bus pendelt seit Oktober im Fünf-Minuten-Takt zwischen Stadtmitte und Bad Cannstatt. Während sich die bislang 2500 Fahrgäste laut SSB-Vorstand Wolfgang Arnold „sehen lassen“ können, stößt das Angebot bislang sonst auf wenig Gegenliebe. Beobachter kritisieren die geringe Auslastung der Busse, die Verkehrsbelastung durch die eigens eingerichtete Fahrspur und die zu hohe Taktfrequenz.

Prüfen soll die Verwaltung auch, wie man Carsharing-Stationen direkt an S- und U-Bahn-Haltestellen installiert – Ziel ist ein nahtloses Ineinandergreifen der Mobilitätformen.