Großprojekt Stuttgart 21 öffnet Baustelle für Besucher

Stuttgart / Dominique Leibbrand

Es ist eines der umstrittensten Bauvorhaben Deutschlands, doch Stuttgart 21 ist auch ein Besuchermagnet. Rund 100 000 Menschen haben die „Tage der offene Baustelle“ nach Angaben des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm in den vergangenen Jahren angezogen und auch an diesem Wochenende rechnet Vereinssprecher David Bösinger mit mehr als 20 000 Besuchern. Schon gestern, am ersten Tag, herrschte reger Andrang.

„Wir bieten die Möglichkeit, die Baustelle aus nächster Nähe, live und persönlich zu erleben“, beschreibt Tanja Sehner, Marketing-Chefin des S-21-Vereins die Zielsetzung des Events. Das erste Januarwochenende bietet sich dafür an, weil auf der Baustelle noch weitgehend Weihnachtsurlaub herrscht, die vielen Besucher also den Bauarbeitern nicht im Weg sind. Jeweils von 10 bis 16 Uhr wird an 18 Informationsstandorten über Details des Bahnprojektes informiert.

So ist in diesem Jahr zum ersten mal eine Kelchstützen ohne Verschalung zu sehen. Wie der Beton dafür entsteht, wird der Hersteller Godel-Beton an einem eigenen Infostand erläutern. Auch das Grundwassermanagement oder die halbfertige neue Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie können bis zum Sonntagnachmittag besichtigt werden.

Wer das komplette Informationsprogramm der Bahn und ihrer Partner besichtigen will, muss die Wachleute an den Ein- und Ausgängen insgesamt sechsmal passieren. Denn die Baustellentour ist in diesem Jahr dreigeteilt: Am sogenannten Nordkopf wird unter anderem gezeigt, wie die ehemalige Bahndirektion so freigestellt wurde, dass unter dem denkmalgeschützten Bau die Zufahrten zur neuen Bahnhofshalle gebaut werden können. Im Süden bietet sich die Möglichkeit vom Gebhardt-Müller-Platz rund 200 Meter in die unterirdische Rettungszufahrt zum Fildertunnel zu wandern. Und dazwischen – in der Tiefbahnhofs-Baugrube – liegen alle anderen Info-Punkte.

Die Tunnel des Großprojektes im Kessel sollen übrigens in diesem Jahr fertig aufgefahren werden, kündigte Sprecher Jörg Hamann an.

Info www.s21erleben.de