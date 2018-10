Stadtleben Straßenmusik: Zwischen Kunst und Ärgernis

Von Melissa Seitz

Es gibt solche, bei denen man stehen bleibt und gar nicht mehr weitergehen möchte. Und es gibt diejenigen, bei denen man schnell das Weite sucht. Straßenmusiker sind aus Fußgängerzonen nicht mehr wegzudenken. Auch die Stuttgarter Königsstraße wird regelmäßig als Bühne genutzt.

Für Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft von Stadt und Region, sind die Musiker eine Bereicherung: „Sie sorgen für gute Stimmung und eine gute Atmosphäre in der Fußgängerzone.“ Natürliche seien manche Künstler eine wahre Zumutung, aber eine Vielzahl zeige wirklich eine tolle Leistung. Umso mehr freut es ihn, dass über die Jahre hinweg immer mehr Musiker den Weg ins Stuttgarter Zentrum gefunden haben. Zu viele sind es nach Ansicht des Marketing-Chefs aber nicht: „Die Anzahl hat maßvoll zugenommen“, sagt er. Oft seien es bekannte Gesichter, manchmal aber auch völlig unbekannte Musiker.

In seiner Freizeit ist Armin Dellnitz auf vielen Städtereisen. Was ihm nach dem Urlaub im Gedächtnis bleibt, sind nicht die Museen- oder Kirchenbesuche, sondern vielmehr die spontanen Erlebnisse – so zum Beispiel die kleinen Konzerte der Straßenmusiker. „Solche Ereignisse verbinden einen viel mehr mit einer Stadt“, sagt der Marketing-Chef. So gehe es sicherlich auch vielen Touristen in der Landeshauptstadt.

Verstärker sind verboten

Julia Scheuffele gehört zu den Musikern, die nur selten auf der Königsstraße spielen. Nicht aber, weil es ihr keinen Spaß macht, sondern weil sie die Regeln für Straßenmusiker für etwas überzogen findet. „Als Gitarristin lohnt es sich nicht Straßenmusik zu machen, wenn man keinen Verstärker benutzen kann“, sagt die Stuttgarter Gitarrenlehrerin. Jegliche Hilfsmittel, die die Musik verstärken, hat die Stadt verboten.

Für Julia Scheuffele ein Problem: „Bei klassischer Gitarrenmusik hört man ohne Verstärker auf der Straße nichts. Und mit Verstärker ist eine klassische Gitarre auch nicht lauter als eine unverstärkte Geige oder Ziehharmonika.“ Inzwischen zieht es die Gitarrenlehrerin viel öfter nach Plochingen oder Esslingen. Hier seien die Regeln nicht so streng.

Die Musikerin genießt es, auf der Straße zu spielen – egal, wie viele Leute stehen bleiben und ihr zuhören. Dennoch merkt sie, dass Straßenmusik nicht mehr das ist, was es einmal war. „Die Menschen sind nicht mehr so hungrig danach. Sie können sich inzwischen über das Handy jederzeit ihr Entertainment holen“, sagt Julia Scheuffele. Außerdem gehen die Menschen ihrer Meinung nach inzwischen vorsichtiger mit ihrem Geld um. So schnell wie früher landen die Münzen nicht mehr in der Gitarrenkiste. Die Einnahmen behält die Stuttgarterin aber selten für sich. „Ich spende für einen guten Zweck“, erzählt sie.

„Musiker zeigen Leistung“

Bettina Fuchs, Geschäftsführerin der City-Initiative Stuttgart, weiß, wie unterschiedlich die Qualitäten der Straßenmusiker sind: „Manche sind echt prima, und andere wiederum sind nicht so wohlklingend.“ Aus Händlersicht hat sie nichts gegen Künstler, die sich vor den Läden positionieren und die Straße als ihre Bühne nutzen. „Sie zeigen im Gegensatz zu Bettlern wirklich Leistung“, sagt Bettina Fuchs.

Wichtig ist ihr jedoch, dass Straßenmusiker sich an die Regeln halten. Zum Beispiel: regelmäßig den Standort wechseln. „Wenn sie als Ladenmitarbeiter sieben Stunden lang Panflötenmusik hören, dann ist das irgendwann auch nicht mehr schön“, erzählt die City-Managerin. Manchmal habe man aber auch das Gefühl, dass sich die Straßenmusiker untereinander absprechen und die ganze Königsstraße in Anspuch nehmen. „Wenn alle zwanzig Meter ein Künstler musiziert, ist das wirklich zu viel“, sagt Bettina Fuchs. Trotzdem ist sie der Meinung, dass Straßenmusik zur Stuttgarter Innenstadt dazugehört. Aber in Maßen.