Gastro-Tipp Sternekoch zieht ins Daimlerhaus ein

Schorndorf / Rainer Lang

Sechs Wochen lang war er jeden Tag auf der Baustelle gewesen. Jetzt konnte der Stuttgarter Sternekoch Nico Burkhardt endlich aufatmen. Zur Eröffnung seines neuen Wirkungsortes in der Schorndorfer Altstadt sind mehr als 100 Gäste gekommen. Die kulinarisch wenig verwöhnte Stadt könne vom Einstieg des Spitzenkochs im „Pfauen“ nur profitieren, war die einhellige Meinung der Besucher. Beim Besuch eines VfB-Spiels hatte Burkhardt durch einen Zufall erfahren, dass für das Restaurant ein neuer Pächter gesucht wird.

Nach sieben Jahren als Sternekoch im Stuttgarter „Olivo“ war der 34-Jährige bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit. Und das ansehnliche Gebäude in der Höllgasse, das einst Gottlieb Daimlers Großvater gehörte, ist ihm sofort ans Herz gewachsen. Der gastronomische Bereich des Boutique-Hotels mit seinen sieben Zimmern erstreckt sich über drei Stockwerke. Trotz der niederen Decken in dem historischen Fachwerkhaus strahlen die modern möblierten Räume eine angenehme und offene Atmosphäre aus.

Weil auch Burkhardt weiß, dass Sterneküche die Kür ist, hat er im Eingangsbereich mit großer Bar einen separaten Bereich für die Gourmetküche reserviert. „Von meinen Stammgästen gibt es schon sehr viele Anfragen“, freut sich der Koch. Der Preis für ein Vier-Gang-Menü liegt bei 89 Euro.

Im oberen Stockwerk des Restaurants, wo 50 Personen Platz finden, wird dagegen gehobene „schwäbische Küche mit internationalen Einflüssen zu fairen Preisen geboten“, sagt Burkhardt. Einige Kostproben gab es bei der Eröffnung, wie den Schweinsbraten Asia Style (19,50 Euro) oder den gebratenen Zander auf Champagnerkraut (23,50). Der Zwiebelrostbraten (25,50) wird traditionell mit Bratkartoffeln serviert.

Bei gutem Wetter kommen draußen knapp 50 weitere Plätze dazu. Burkhardt will für alle etwas bieten. Auch wer nur gemütlich an der Bar etwas trinken will, ist bei ihm willkommen. Im Untergeschoss hat der Gastgeber eine Lounge mit insgesamt 15 Plätzen eingerichtet, wo auch Zigarrenliebhaber auf ihre Kosten kommen.