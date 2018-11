Musical-Premiere Stars wollen Zarentochter strahlen sehen

Stuttgart / Dominique Leibbrand

Wer zuletzt kommt, erhält die meiste Aufmerksamkeit. Der Moderatorin Victoria Swarovski konnte man am Donnerstag jedoch nicht unterstellen, auf den alten Promi-Trick gesetzt zu haben. Der Show-Effekt war ihr im Glitzer-Look ohnehin sicher. „Wir hatten auf der Autobahn einen Platten und mussten uns beim ADAC umziehen“, erklärte sie, als sie ins Stage-Palladium-Theater stürmte. Während ihr Auto in Merklingen bleiben musste, kam sie gerade rechtzeitig nach Stuttgart. Dort feierte „Anastasia“ seine Deutschland-Premiere.

Das Musical um die Tochter des letzten russischen Zaren wollten etliche Promis sehen.

VfBler Christian Gentner, Ex-Turnerin Magdalena Brzeska, Autorin Gaby Hauptmann sowie Moderatorin Verena Kerth schritten über den roten Teppich. Die neugierigsten Blicke erntete Boris Becker, der aktuell eher mit Rosenkrieg und Finanzsorgen als mit Tennis Schlagzeilen macht. Entsprechend zugeknöpft gab er sich. Während der Manager der Presse zuraunte, keine fiesen Fragen zu stellen, wies Becker rasch „König der Löwen“ als sein Lieblingsmusical aus – und hatte es eilig, in den Saal zu kommen. Freunde seien drinnen, mit denen werde er später „ein Glas Wasser“ trinken.

Die Veranstalter setzen stets auch auf Lokalkolorit. Anahita Rehbein, amtierende „Miss Germany“ aus Stuttgart, flanierte mit Schärpe. Die Eltern von „Germany‘s Next Topmodel“ Toni Dreher-Adenuga wohnen ums Eck in Stuttgart-Möhringen. „Mein Papa holt mich nachher ab“, sagte sie grinsend. Obwohl im Ortsteil aufgewachsen, war es für sie das allererste Musical. Ebenfalls in Stuttgart geboren: Prinzessin Elikonida Yourievsky, die Gattin des Prinzen Hans Georg Yourievsky. Der wiederum ist der letzte noch lebende Urenkel des Zaren Alexander II.

Er hat quasi bereits sein eigenes Musical: Komponist und Produzent Harold Faltermeyer. Der Bayer hat einst Donna Summer groß gemacht, ihr Leben wird aktuell in New York als Bühnenversion gezeigt. Umso interessierter zeigte er sich an der schwäbischen Machart.

Model Barbara Meier freute sich indes auf den Gesang. „Ich finde es schön, wenn man so toll singen kann, weil ich kann es gar nicht“, sagte sie. Auf pompöse Bühnenroben hatte es Travestiekünstler Wommy Wonder abgesehen. Im Glitzer-Mini und mit einigen Weihnachtskugeln in der Kunststoffperücke hatte sie den größten Auftritt – mit 2,32 Meter vom Stöckel bis zum Scheitel. „Ich rufe vorher immer an und sage, dass ich am Rand sitzen möchte.“