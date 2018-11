Wilhelma Starke Kritik an Preiserhöhung

Daniel Grupp

Wilhelmabesucher sollten die dunklere Jahreszeit noch nutzen, um halbwegs günstig in den zoologisch-botanischen Garten zu kommen. Denn im nächsten Frühjahr steigen die Eintrittpreise deutlich – um etwa 20 Prozent. Der günstigere Wintertarif seit 5. November sei auch der Grund gewesen, auf die Preiserhöhung am 1. März hinzuweisen, erläutert Zoosprecher Harald Knitter. Man habe zeigen wollen: „Jetzt lohnt es sich besonders.“

Der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma hält wenig von den neuen Tarifen. „Viele Mitglieder sehen das kritisch“, sagt der Vorsitzende Georg Fundel. Der Mitgliedsbeitrag ist direkt an den Preis der Jahreskarte des Zoos gekoppelt.

Derzeit kostet die Eintrittkarte für Erwachsene 11 Euro, in der helleren Monaten davor waren 16 Euro fällig. Kinder zahlen jetzt 5,50 statt 8 Euro. Dafür schließt der Tierpark schon um 16.30 Uhr. Das ist eine halbe Stunde früher als in der Wintersaison vor einem Jahr. Wenn ab März die Öffnungszeiten wieder länger werden, müssen die Besucher deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dann kostet das Ticket für Erwachsene 19 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren müssen 10 Euro bezahlen, um in die Wilhelma zu kommen. Auch die Jahreskarte wird teurer. Sie wird von 55 auf 65 Euro angehoben.

Die Preiserhöhung fällt so hoch aus, weil die Eintrittskarten zuletzt 2015 teurer wurden. Man wolle den Tarif nicht ständig ändern, sondern einige Jahre Preisstabilität bieten, erläutert Knitter. Die Jahreskarten seien sogar sechs Jahre lang unverändert geblieben. Die kommende Anpassung fällt aber deutlich stärker aus als die allgemeine Inflationsrate und die durchschnittliche Lohnerhöhung der vergangenen vier Jahre. Man könne die Kostenentwicklung der Wilhelma nicht mit der allgemeinen Preisentwicklung vergleichen, erwidert Knitter. „11 000 Tiere sind sehr schwer zu halten. Das ist personalintensiv.“ Das gelte auch für die Pflege der Pflanzen.

Hohe Personalkosten

Etwas mehr als die Hälfte der jährlichen Wilhelma-Ausgaben von rund 26 Millionen Euro seien Personalkosten. Der Landesbetrieb zahlt die Gehälter des öffentlichen Dienstes, die in den vergangenen vier Jahren um 11 Prozent gestiegen seien. Zudem entspreche die Preisentwicklung von Baukosten, Strom, Wasser, Heizung oder Tierfutter nicht der üblichen Inflationsrate.

„Wir sind im Verhältnis zu anderen Zoos dieser Größe in guter Gesellschaft.“ Zumal die Wilhelma als botanischer Garten mit vielen historischen Gebäuden eine Sonderstellung einnehme.

Der Erlös aus den Eintrittskarten deckt etwa die Hälfte des Etats. Das sei der einzige Posten, den die Wilhelma eigenständig verändern könne. Weder auf die Landeszuschüsse noch die Pachteinnahmen vom Zoo-Shop oder der Gastronomie könnten kurzfristig erhöht werden. Knitter: „Der wichtigste Posten sind die eigenen Erträge.“ Die Wilhelma ermittelt seit 2016 ihre Besucherzahl mit einem Zähler. Im vorigen Jahr waren es 1,6 Millionen Gäste.

Der Beitrag der Wilhelma­freunde ist der Preis der Jahreskarte plus fünf Euro. Der Verein hat nach Angaben des Vorsitzenden Fundel mehr als 34 000 Mitglieder. Davon würden 60 Prozent keine Jahreskarte kaufen und eher selten den Zoo besuchen. „Sie wollen nur fördern.“

Deren Kritik beziehe sich auf die ausbleibende Weiterentwicklung des Zoos. „Ich habe den Mitgliedern nichts zu berichten“, beklagt Fundel. Projekte wie das neue Elefantengehege kämen nicht voran. Dazu wird der Verein zehn Millionen Euro beisteuern. Jeweils eine Million sollen ins Australienhaus mit Koalabären und in ein Haus für sibirische Tiger gesteckt werden. Das Geld liege bereit, müsste nur abgerufen werden, sagt der Vorsitzende. „Wir wollen weiter fördern und haben zwölf Millionen Euro in der Kasse.“

Fundel kritisiert Zoodirektor Thomas Kölpin, der tolle Ideen habe und viel ankündige, jedoch: „Es ist nichts vorzuzeigen.“ Die Ankündigungen seien nicht belastbar. Die Preiserhöhung komme zum falschen Zeitpunkt.

Tatsächlich hat der Zoo in den vergangenen Jahren tendenziell an Attraktivität verloren. Es gibt keine Flusspferde mehr, die Elefantenherde besteht noch aus zwei betagten Tieren. Die letzte Eisbärin ist gestorben. In diesem Gehege leben jetzt die Seelöwen, deren Gehege gerade saniert wird. Ob die Wilhelma wieder Eisbären bekommen wird, ist offen. Denn es muss laut Knitter geprüft werden, ob das Gehege noch zeitgemäß ist. „Das will reiflich überlegt sein.“

Auf der Habenseite sind hingegen das neue Gehege für Schneeleoparden und der Einzug von zwei jungen Löwen in der ehemaligen Tigeranlage. Die verbliebene Tigerin ist in ein Raubtiergehege in der Nähe der Geparden gezogen.