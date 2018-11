Tourismus Stadt will weg vom Feinstaubimage

Stuttgart / Von Rainer Lang

Stuttgart soll sich bei den Luftschadstoffen vom Schmuddelimage befreien. Armin Dellnitz strebt an, die Landeshauptstadt in den kommenden 15 Jahren zur mobilen Vorzeigekommune zu machen. Der Tourismuschef fühlt sich durch den Tourismustag bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zur „Mobilität der Zukunft“ bestärkt. Der Leiter von „Stuttgart Marketing“ war froh, dass sich alle Beteiligten bei dem umstrittenen Thema zur Zusammenarbeit verpflichtet haben.

Schließlich ist allen bewusst, dass sich das Image Stuttgarts als Hauptstadt von Feinstaub, Fahrverboten, Staus und Bahnchaos nachhaltig in den Köpfen festgesetzt hat. „Wir erleben Gäste, die mit Mundschutz anreisen, aber dann sehen, dass es gar nicht so schlimm ist“, bedauerte Gastgeber Johannes Schmalzl. Der Hauptgeschäftsführer der IHK, der kein Freund von Fahrverboten und Feinstaubalarmen ist, mahnte, „die richtigen Botschaften nach außen zu bringen“.

„Die Menschen haben es satt, im Stau zu stehen“, klagte Schmalzl. Er sieht Nachholbedarf im Individualverkehr – „Geschäftsreisende wollen pünktlich ankommen“ – und forderte neue Straßen. Das wies Winfried Hermann zurück. Der grüne Verkehrsminister lehnt nicht nur den Nordost-Ring als zu teuer ab, sondern betont, dass sein „Glaube, dass ich durch eine neue Straße, den Stau beseitige, schon lange dahin ist“. Dadurch werde mehr Verkehr angezogen. Er will Autos durch andere Verkehrsmittel ersetzen.

Das heißt für ihn neue Radwege, mehr Fußgänger, auch über die Stuttgarter Stäffele mit herrlichen Aussichtspunkten, E-Bikes, neue Regionalzüge, kürzere Taktzeiten und eine intelligentere Nutzung bestehender Straßen, wie die Standspur von Autobahnen. „Wir können uns nicht damit abfinden, dass Stuttgart als Feinstaubhauptstadt gelabelt wird“, bekräftigte Hermann und erneuerte seine Kritik an der Industrie. Deren Autos seien dreckiger als sie sein dürften.

Kritik an der Feinstaubmessung direkt an der Straße musste sich Hermann gefallen lassen, wenn diese auch vor seiner Amtszeit eingeführt wurde, wie er erklärte. Vorstellen könnte er sich aber zusätzliche Messpunkte in zweiter und dritter Reihe.

Am schönen Bild, das Hermann von vernetzter Mobilität zeichnete, hat Hotelier Simeon Schad vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga seine Zweifel. „Mit Einschränkungen und Fahrverboten können wir die Zukunft der Mobilität nicht in den Griff bekommen“, so der Direktor des V 8 Hotels in Böblingen. Die Politik habe keine zukunftsorientierte Lösung, löse durch Feinstaubalarme Ängste aus und verhindere durch Fahrbahnverengungen und Radwege vernünftige Verkehrsflüsse.

Trotz aller Kritik setzt auch Schad auf Alternativen zum Auto und mehr Gemeinsamkeit. Auf vielen Hotelseiten sei der Stuttgarter Verkehrsverbund (VVS) schon eingebunden, lobt er. Ihm gefallen auch die vorgestellten Car- und Bikesharing-Modelle der Bahn sowie das 2016 gestartete Sharing-Projekt „Stella“ der Stuttgarter Stadtwerke mit Elektrorollern. Vor allem die VVS-Tarifreform ab 1. April bei der nicht nur die Tarifzonen auf fünf reduziert werden, sondern auch das günstigste Tagesticket in einer deutschen Großstadt angeboten werde, fand einhelliges Lob.

Dellnitz sieht in all dem „hervorragende Ansätze“, will aber weit mehr. Zur Zimmerbuchung soll es künftig automatisch ein Nahverkehrsticket geben. Darüber werde zwar schon verhandelt, aber noch seien für die Hoteliers die Kosten zu hoch. Dabei müsse das gar keine Umsonst-Leistung sein, meint Dellnitz. Hotelier Schad sieht indes viele Hürden: So sei es nicht möglich, in eine Hotelgarage eine Ladestation einzubauen, bei der der extra Strom abgerechnet wird.