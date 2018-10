Volksfest Stadt Stuttgart kontrolliert Falschparker

Stuttgart / eb

Wasenbesucher sollten am Wochenende das Auto lieber daheim stehen lassen. Die Stadt Stuttgart und die Polizei überprüfen im Bereich des Neckarparks und rund um den Cannstatter Wasen, ob Autofahrer ihr Fahrzeug richtig abgestellt haben. Auch im Stuttgarter Osten wird kontrolliert. Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, empfiehlt es sich, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Außerdem kann es am Wochenende zu Straßensperrungen kommen, vor allem aber auf der Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Die Sperrungen werden erst nach dem Ende des Volksfests, gegen 24 Uhr, aufgehoben. Die Stadt Stuttgart rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abfahrt zu den Veranstaltungen sowie am ganzen Wochenendes. Autofahrer, die nicht auf den Cannstatter Wasen

wollen, sollten den Bereich um den Neckarpark weiträumig umfahren.