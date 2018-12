Fahrverbot Stadt lässt vorerst Gnade walten

Von Jürgen Schmidt

Wenn am 1. Januar das Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw in Kraft tritt, die nicht in der Landeshauptstadt zugelassen sind, müssen deren Fahrer noch nicht sofort mit einem Bußgeld rechnen. Sowohl der städtische Ordnungsdienst, wie auch die Polizei, wollen im Januar zwar bereits das Einfahrverbot kontrollieren, aber Fahrer noch nicht zur Kasse bitten, sondern nur „mündliche Verwarnungen“ aussprechen.

„Die Polizei und die Verkehrsüberwachung der Stadt werden in den ersten Wochen ermahnend kontrollieren. Sowohl Stadt als auch Polizei sind sich bewusst, dass die Zeit zwischen Inkrafttreten des Luftreinhalteplans und Gültigkeit des Diesel-Verkehrsverbots knapp ist.“, begründet Stadtsprecherin Jasmin Bühler die Gnadenfrist. Bei Verstößen gegen das „Verkehrsverbot“, wie das Fahrverbot im offiziellen Amtsdeutsch heißt, werden ab Februar 80 Euro fällig.

Spezielle Kontrollen, die nur auf die Einhaltung des Fahrverbotes für Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse 4 abzielen, wird es ohnehin nicht geben, wie Martin Schatz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart, sagt. Schon bisher würden Umweltverstöße, etwa beim Lärm, im Rahmen der normalen Verkehrskontrollen erfasst. Und das gelte künftig auch für das Dieselfahrverbot. Die kommunalen Ordnungshüter werden aber bei der Kontrolle von Parkverstößen besonders auf Autos achten, „die durch Kennzeichnung und äußere Merkmale eine Überprüfung ihrer Schadstoffklasse nahelegen“, kündigt Bühler an.

Auf die Stuttgarter Stadtverwaltung kam und kommt durch das Dieselfahrverbot schon bevor es in Kraft tritt eine Menge zusätzlicher Arbeit zu. Seit Anfang des Monats können Betroffene unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Allerdings ist der Run darauf bei weitem nicht so stark, wie von manchen Gemeinderäten – etwa von Grünen und SÖS/Linke – befürchtet, die sich deshalb dagegen ausgesprochen hatten, die Ausnahmegenehmigungen kostenlos zu erteilen.

Bis Mitte der Woche sind bei der Stadt 2211 Anträge eingegangen. Fast die Hälfte davon, exakt 893, kommen direkt aus der Landeshauptstadt, obwohl Stuttgarter Dieselfahrer noch ein Vierteljahr länger Zeit haben, bis auch sie ihre Fahrzeuge stehen lassen müssen. Die meisten anderen kommen aus der Region, aber auch vereinzelt aus weiter entfernten Städten, wie Berlin oder Duisburg.

Um die Anträge zu bearbeiten, die erst seit dem 3. Dezember – dem Tag, als der neue Luftreinhalteplan in Kraft getreten ist – gestellt werden können, wurde im Amt für öffentliche Ordnung ein zehnköpfiges Mitarbeiterteam eingerichtet. Bis zum 19. Dezember war rund die Hälfte der schriftlich oder online eingereichten Anträge bearbeitet. Ob alle auswärtigen Antragsteller noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel Post von der Stadt bekommen, lässt man dort allerdings offen. „Wie lange die Bearbeitungszeit dauert, hängt vom Einzelfall, aber auch von der Anzahl der eingegangenen Anträge ab“, sagt Jasmin Bühler.

Die Erfolgsquote eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, liegt deutlich unter 50 Prozent. Abgelehnt werden zum Beispiel Schichtarbeiter, die nicht nachweisen können, dass sie ihren Arbeitsplatz in Stuttgart nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Auch Menschen, die einen Kleingarten in Stuttgart haben, bekämen für die Fahrt keine Ausnahmegenehmigung.

Und auch Touristen, die mit einem Euro-4-Diesel unterwegs sind, haben keine Chance auf eine Ausnahmegenehmigung, es sein denn sie fahren Wohnmobil und wollen einen Stellplatz im Stuttgarter Stadtgebiet ansteuern. Besucher, die mit dem alten Diesel-Pkw anreisen, müssen außerhalb der Stadtgrenzen parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die City fahren. Die Stuttgarter Park-and-Ride-Möglichkeiten dürfen sie nicht nutzen. Die sind vom Fahrverbot betroffen.