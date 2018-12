Freizeit Sprungbude: Hochgefühl beim Höhenflug

Von Barbara Wollny

Die Freundinnen Jana Schindler und Jule Pahl, beide 14 und aus Metzingen, stehen mit roten Backen vor der Springbude in Filderstadt. Sie haben sich gerade zwei Stunden in der neu eröffneten – und nach Angaben der Besitzer – größten Trampolinhalle der Welt ausgetobt. „Eigentlich ist man schon nach 15 Minuten völlig kaputt. Doch es macht so viel Spaß, dass man immer weiter hüpft“, erklärt Jana. Wenn verzweifelte Eltern nach einem Rezept suchen, ihre Kinder und Teenager von Spielkonsole oder Handy wegzulocken, scheint der Besuch eines Trampolinparks also ein wirksames Mittel zu sein, um Couchpotatoes in Bewegung zu bringen.

An den Tischen am Rande der ehemaligen Tennishalle in Filderstadt sitzt das Begleit- oder Fahrpersonal – meist Eltern oder Großeltern. Sämtliche jüngeren Besucher dagegen sind lautstark und mit Begeisterung dabei, die verschiedenen Sprung-Attraktionen auszutesten. Dabei werden sie sorgfältig vom Aufsichtspersonal beobachtet, das auch immer wieder Hilfestellung leistet und aufpasst, dass nicht mehrere Kinder zusammen auf einer Trampolinfläche hüpfen.

Neben normalen Sprungflächen gibt es in Filderstadt spezielle Konstruktionen wie den „Bag-Jump“, bei dem man von der Sprungfläche aus – ähnlich wie im Kinderbällebad – in einen eineinhalb Meter tiefen Raum springt, der mit Schaumstoff gefüllt ist. Beim „Circle Jump“ dreht sich ein Gummibalken, dem man durch Ducken und Springen ausweichen muss. Im „Ninja-Parcours“ dagegen ist durch Hüpfen, Schwingen und Klettern eine Hindernisstrecke zu überwinden. Und beim „Bungee-Jump“ lassen sich Saltos und Schrauben üben.

Die 6000 Quadratmeter Sprungflächen wurden von einem deutschen Hersteller nach Maß angefertigt. Weitere 2500 Quadratmeter werden dann im Frühjahr dazukommen, wenn der sogenannte „High Performance“-Bereich in einem Anbau der Tennishalle öffnet.

„Springen macht einfach einen Heidenspaß. Deshalb steht ja in fast jedem Garten ein Trampolin. Bei uns kann man wetterunabhängig springen und hat sportliche Herausforderungen. Die Leute suchen nach solchen Events und sind bereit, dafür auch eine Stunde oder länger Fahrzeit zu investieren“, sagt der Leiter der Anlage, Matthias König, der zusammen mit 17 festen und 40 Teilzeitkräften in der Anlage arbeitet.

Workout auf dem Sprungtuch

Das Trampolinturnen bietet auch ein umfassendes Workout. „Der Mensch hat rund 650 Muskeln. Über 400 werden durch das Springen beansprucht“, erklärt König. „Dabei verbrennt man bis zu 1000 Kalorien pro Stunde, mehr als beim Joggen“. Zusätzlich werden Ausdauer und Balance trainiert.

Ist Trampolinspringen ein Sport für jedes Alter? „Wenn jemand geübt und sportlich ist, kein Thema. Unsere Hauptzielgruppe aber sind Kinder und junge Erwachsene“, antwortet König diplomatisch. Der studierte Sportwissenschaftler, der in seiner Freizeit Mannschaften der Radball-Bundesliga trainiert, bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem Reha-Bereich mit. Auch dort wird mit Trampolinen gearbeitet, um die tiefliegende Muskulatur zu aktivieren. Aber das Springen in einer Anlage wie der Sprungbude sei anders. „Auch wenn das Springen so mühelos aussieht, ist es extrem anstrengend. Das Herz-Kreislauf-System wird stark beansprucht.“

Sechs Millionen Euro haben die Eigentümer in die Filderstädter Anlage investiert. In Bad Cannstatt betreiben sie seit 2016, in Heidelberg seit letztem Jahr auch jeweils eine Sprungbude. Weitere Standorte sind derzeit nicht geplant.

30 Anlagen in Deutschland

Als Erfinder des Trampolinturnens gilt der amerikanische Artist Georg Nissen, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts das erste Sprunggerät konstruiert hat. In den USA wurde die Sportart rasch populär. In Deutschland dauerte es länger, doch mit der Gründung des Internationalen Trampolinverbands in Frankfurt 1964 fand auch hier der Sport immer mehr Anhänger. Die erste deutsche Trampolinhalle wurde 2014 eingeweiht, inzwischen gibt es rund 30 dieser Anlagen.