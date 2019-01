Gastrotipp Speisen wie in Kalabrien

Esslingen / Rainer Lang

Für das neue Jahr hat sich Antonio Curia viel vorgenommen. Vor knapp zwei Monaten übernahm der 32-Jährige ein Lokal in der Altstadt von Esslingen und möbelte den in die Jahre gekommenen Gastraum mit rund 40 Plätzen und Bar auf. Drei Wochen später eröffnete er sein Restaurant in der Landolinsgasse 14 unter dem Namen „La Botte D’Oro“, was auf Deutsch goldenes Fass heißt. Die Idee ist ihm beim Entrümpeln gekommen, als er auf ein Fass gestoßen ist, das er golden angestrichen und in den Eingangsbereich gestellt hat.

Mobiliar und Theke hat Curia übernommen. Mit hell gestrichenen Wänden und neuen Lampen hat der Wirt, der sich der Einfachheit halber „Toni“ nennt, versucht, das rustikale Ambiente etwas aufzufrischen. In diesem Jahr will er das Lokal weiter modernisieren. Zunächst kam es dem gelernten Koch vor allem darauf an, für seine Gäste so zu kochen, wie er es aus seiner Heimat Kalabrien kennt.

Curia lebt seit 13 Jahren in Esslingen. Er hat fünf Jahre lang die Vereinsgaststätte des VfB Oberesslingen geführt. Als er vor kurzem durch Zufall erfahren hatte, dass der vorherige Pächter des etwas versteckt gelegenen Lokals in der Altstadt aufhören will, hat er sofort zugegriffen. Seine Spezialität sind Nudelgerichte und Pizzen, wie sie in Italien auf den Tisch kommen. Auf die Soßen legt er großen Wert. Die Bandnudeln serviert er zum Beispiel mit einer Tomaten-Sahne-Soße, frischen Champignons und Garnelen. Viele Zutaten bezieht der Gastronom direkt aus Kalabrien, wie die typisch italienische Wurst Salsiccia oder Olivenöl.

„Alle Speisen bereite ich frisch zu“, betont er. Täglich bietet er neben der ständigen Karte einige Gerichte als Empfehlungen des Chefs, zum Beispiel Spaghetti Calamari (13,50 Euro), gegrillter Schwertfisch mit Parmesan (21,50) oder Nudeln mit Stängelkohl und Wurst (11,50 Euro). Zum Mittagstisch bietet er sechs Gerichte an.

Curias Leidenschaft gilt der ursprünglichen Küche seiner Heimat. Er freut sich, wenn ihn Gäste aus Italien loben, dass es wie bei ihnen zu Hause schmecke. Wichtig ist ihm eine Auswahl an guten Weinen. Diese bezieht er aus Italien genauso wie das Grappasortiment. Der Gastgeber hat sich ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: Er will kulinarisch alles dafür tun, dass sich seine Gäste wie in Italien fühlen.

Info Tel.: (0711) 4514 9001