Abfall Solarstrom setzt Müll unter Druck

Stuttgart / Daniel Grupp

700 Liter Fassungsvermögen haben die neuen Papierkörbe, die Ende vorigen Jahres auf dem Marienplatz aufgestellt wurden. Herkömmliche Papierkörbe fassen nach Angaben von Tanja Kiper von der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) etwa 90 Liter. Das besondere an den Edelstahlbehältnissen ist die mit Sonnenenergie betriebene Presse, die den Müll zusammenquetscht. Am Marienplatz stehen nun laut Kiper fünf Solarpressbehälter, ein weiterer steht schon bei der Stiftskirche, drei werden im Frühjahr an den Feuersee kommen. An Silvester, wenn besonders viel Müll anfällt, hätten sich die neuen Eimer bewährt. Zu Überfüllungen sei es laut Füllstandsanzeige nicht gekommen, berichtet Kiper.

Der Aufstellung ging eine Bürgerbeteiligung mit Einbeziehung des Cleanup Netzwerks Stuttgart voraus. Ein Runder Tisch „Sauberer Marienplatz“ war 2018 gegründet worden. In der Gruppe wurde der Kauf der neuen Behälter angeregt und deren Platzierung besprochen.