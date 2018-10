Prozess Sohn gesteht Mord an eigenem Vater

Stuttgart / lsw

Im Mordprozess gegen einen 28-Jährigen, der seinen Vater getötet haben soll, hat der Angeklagte die Tat am Montag im Landgericht in Stuttgart durch seinen Anwalt eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im vergangenen Mai seinen Vater zunächst in einem Reihenhaus in Stuttgart bewusstlos geschlagen und dann enthauptet zu haben.

Da der Angeklagte unter einer krankhaft seelischen Störung leide und gefährlich für die Allgemeinheit sei, forderte die Anklage zum Auftakt des Prozesses am Stuttgarter Landgericht dessen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Am 8. Mai soll der damals 27-jährige Sohn im Wahn einen 18 Zentimeter großen Stein aus dem Garten geholt und seinem Vater damit brutal auf den Kopf geschlagen haben. Als dieser zur Haustür flüchtete, soll ihm sein Sohn mehrmals mit dem Stein auf den Kopf geschlagen haben, bis er das Bewusstsein verlor. Danach soll der Sohn seinem Vater mit einem Küchenmesser den Kopf abgetrennt haben.

Der Angeklagte lebte zum Tatzeitpunkt bei seinen Eltern in Stuttgart und hatte nach eigenen Angaben zu beiden ein gutes Verhältnis. Jedoch unterstellte er seinem Vater und auch einigen Nachbarn, dass sie ihn vergiften wollten.

Vor Gericht sagte der 28-Jährige zu Prozessbeginn, er habe zum Tatzeitpunkt paranoide Vorstellungen gehabt und sich verfolgt gefühlt. Öfters habe er im Wahn Streitigkeiten mit seinem Vater initiiert, der angeblich sein Essen vergiften wollte.