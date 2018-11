Brauchtum Sie glanzvoll wie noch nie

Von Daniel Grupp

Gleise werden festgeschraubt, Dächer dekoriert, Lichter getestet – Stuttgart bereitet sich auf den „größten Weihnachtsmarkt Europas“ vor, sagt Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Wenn das vorweihnachtliche Treiben an diesem Mittwoch startet, wird das Stuttgarter Zentrum so beleuchtet sein, wie vermutlich noch nie zuvor. Den neben Marktbuden und Christbäumen werden in diesem Jahr die Königstraße und der Schlossplatz besonders glänzen.

Der Weihnachtsmarkt soll so attraktiv bleiben, dass die Besucher Jahr für Jahr wieder kommen, strebt Andreas Kroll, Geschäftsführer von in.Stuttgart an. Die Veranstalter betonen die Vielfalt des Angebots. Viele handwerkliche Produkte seien zu haben. Neu ist ein Anbieter von Schafsprodukten aus Südtirol, der seinen Stand beim Schillerdenkmal hat. Von den 285 Ständen seien weniger als 100 dem Bereich Essen und Trinken zuzuordnen, sagt Christen. „Viel weniger als in Nürnberg“, meint er mit Blick auf den Christkindlesmarkt, der gerade mal die Fläche des Stuttgarter Marktplatzes einnehme.

Etwa 4000 Busse Busse bringen Besucher aus allen Ländern Europas nach Stuttgart. „Vom hohen Norden bis Spanien“, sagt Christen. Der Weihnachtsmarkt ist neben dem Volksfest die größte Veranstaltung in der Region. Jahr für Jahr kommen etwa vier Millionen Besucher, das sei aber auch vom Wetter abhängig. „Wenn wir 3,5 Millionen Besucher haben, sind wir glücklich, wenn mehr, dann superglücklich“, sagt Andreas Kroll.

Die „Glanzlichter“ sollen die Attraktivität des Marktes weiter steigern. Figuren, die Stuttgarter Anziehungspunkte vom Fernsehturm bis zur Wilhelma repräsentieren, stehen auf dem Schlossplatz und werden von hunderttausenden Lichtern illuminiert. Das Stadtmarketing hat dieses auf drei Jahre angelegte Projekt auf die Beine gestellt. Die Lichter bleiben auch an, wenn abends der Weihnachtsmarkt schließt. Zudem werden sie auch nach Weihnachten Glanz in die Innenstadt bringen. Für Licht in der dunklen Jahreszeit sorgen auch die Lichterketten an den 150 Platanen in der Schlossstraße. „Die Großveranstalter sind ein wesentlicher Treiber für den Tourismus in der Stadt“, begründet Marketingchef Armin Dellnitz die Ergänzung: „Mit den Glanzlichtern wird der Weihnachtsmarkt eine richtig große Sache.“

Die Sicherheit der Besucher soll in Stuttgart ebenfalls groß geschrieben werden. Das Konzept der vergangenen Jahre werde fortgesetzt. „Alles wie gehabt, genauso perfekt wie 2017“, sagt Christen. Es seien keine zusätzlichen Vorkehrungen notwendig. Die Veranstalter haben einen privaten Sicherheitsdienst, der auch nachts in der Budenstadt patrouillieren wird. Wie schon das ganze Jahr über, sichern Poller und Barrikaden die Zufahrt zu den Fußgängerbereichen.

An den Eingängen werden Polizisten stehen, die auch sichtbar eine Maschinenpistole tragen, kündigt Stephan Widmann vom Polizeipräsidium Stuttgart an. Zudem werden Polizisten in Uniform und Zivil durch den Markt gehen. Taschendiebstähle sind nach Widmanns Einschätzung in den vergangenen Jahren kein großes Thema gewesen. Er rät aber den Gästen, keine großen Taschen mitzubringen und Rucksäcke vorne zu tragen.

Wenn Kinder vom Märchenland auf dem Schlossplatz und der „lebenden Krippe“ bei der Markthalle genug Trubel hatten, können die Eltern sie zur Kinderbetreuung in den Festsaal des Rathauses bringen. Dort kümmern sich nachmittags von Mittwoch bis Samstag Mitarbeiter vom Haus der Familie um die Kleinen von drei bis zehn Jahren. In dieser Zeit können die Kinder Weihnachtsgeschenke basteln.

Die Glühweintassen sind in diesem Jahr schwarz mit gelb, den Farben Stuttgarts. Außen ist die Silhouette der Stadt und das Wappen zu sehen. Während des Weihnachtsmarkts kaufen Besucher bis zu 60 000 Tassen.