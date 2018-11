Kirche Seelsorge ist nicht mehr nur Theologen vorbehalten

Stuttgart / Rainer Lang

Werner Laub hat schon einmal einen Versuch gestartet, den hat aber die Kirchenleitung abgeschmettert. Der leitende Pfarrer der katholischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart West/Botnang wollte eine Stelle in der Seelsorge mit einem Nichttheologen besetzen. Dafür hat jetzt die Diözese Rottenburg-Stuttgart den Weg frei gemacht.

Nach dem neuen Stellenplan kann Laub einen Quartiersmanager im pastoralen Bereich ins Boot holen, der keine theologische Ausbildung vorweisen muss, sondern ein Fachmann aus dem Kulturmanagement sein kann. In dieser Öffnung der Seelsorge sieht Laub große Chancen. Weil pastorale Berufe nun auch von Nichttheologen übernommen werden können, werden künftig in den Gemeinden zum Beispiel auch Sozialarbeiter tätig ein.

Stadtdekan Christian Hermes räumt ein, dass diese Öffnung dem Mangel an Priestern und anderen pastoralen Berufen geschuldet ist. Er glaubt aber, dass die künftigen Teams von Theologen und Laien „neue Potenziale“ freisetzen können. Denn dafür sei eine neue Rollenverteilung nötig: Pfarrer müssten bereit sein, „echte Kompetenzen“ abzugeben.

Der neue Stellenplan der Diözese sieht keine Kürzungen vor. Es bleibt bei 1170 Stellen. Das hält Hermes für wichtig. Insgesamt kommt es aber zu Verschiebungen. Für Stuttgart sieht der Plan nur 71 Stellen in den Gemeinden vor, dazu kommen knapp 30 Stellen in den anderen Seelsorgebereichen, wie der Betriebsseelsorge. Damit muss Stuttgart künftig mit neun Stellen weniger in den Gemeinden auskommen. Zugleich erhalten die Dekanate jedoch „Profilstellen“ für besondere Projekte.