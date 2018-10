Glaube Scientology im Abwärtstrend

Von Rainer Lang

Die beiden großen Kirchen haben jetzt auf die Eröffnung des neuen Zentrums von Scientology in Stuttgart reagiert. Die in der Nachbarschaft des Neubaus in der Heilbronner Straße gelegenen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden informierten vor kurzem über die „Versprechen von Scientology und Co.“. Deutlich war bei dem Abend in der Erlöserkirche mit dem katholischen Stadtdekan Christian Hermes und seinem evangelischen Kollegen Soren Schwesig die Verunsicherung unter den rund 100 Besuchern zu spüren, über die deutlich sichtbare Präsenz der umstrittenen Organisation in ihrer Nähe.

Im repräsentativen neuen Zentrum, offenbar dem größten in Deutschland, sind nach Angaben von Scientology in zwei Schichten jeweils 100 Mitarbeiter tätig. Dieses stuft der Verfassungsschutz als „Ideale Org“ ein, die optimale Voraussetzungen für die Arbeit im Südwesten biete.

Die Fassade kann täuschen

„Wir wollten die Eröffnung nicht stillschweigend hinnehmen, sondern die Menschen über Scientology, ihre Praktiken, ihre Organisation und ihre Strukturen aufklären“, betonte die Gemeindereferentin Christine Göttler-Kienzle von der katholischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte. Man dürfe sich von der Fassade nicht täuschen lassen. „Zwar hängt ein Kreuz über dem Eingang, aber es hat mit unserer christlichen Botschaft nichts zu tun“, erklärte die Theologin.

Ausführlich erläuterte den Unterschied Frederic-Joachim Kaminski. Der Fachreferent für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte zuvor mit seiner Kollegin Annette Kick, der Weltanschauungsbeauftragten der evangelischen Landeskirche in Württemberg, das Zentrum besichtigt, um sich persönlich ein Bild zu machen vom „neuen Palast, den sich die Organisation gegönnt hat“.

Nach Ansicht von Kaminski wirken die allgemein gehaltenen Ethikregeln, wie „sei klug“, erst einmal unverfänglich. Am Ende gehe es um „die Technik der Selbstvervollkommnung in mehreren Stufen“. Kaminski sprach von uralten Ideen, die mit der Phantasie der Selbstvergottung aufgewärmt würden. Aus christlicher Sicht bestehe die Hoffnung vielmehr darin, sich als Mensch von Gott angenommen zu wissen in seiner Begrenztheit. Trotz des neuen Zentrums glaubt Kaminski nicht, dass Scientology mehr Zulauf bekommt.

Kaminskis Einschätzung teilte Annette Kick, die von gerade einmal 6000 Scientologen in Deutschland ausgeht. Sie hält Scientology nur für die Spitze des Eisbergs von unseriösen Lebenshilfeangeboten, denen die Menschen viel zu unkritisch begegnen würden.

Vorsicht bei Coaching-Gruppen

Anfragen zu Scientology erhalte sie kaum noch, sagte Kick, weil die Organisation wegen umstrittener Praktiken in der Kritik stehe. Dagegen gebe es viele Anrufe von Betroffenen, die an Lebensverbesserungsseminaren und Coachings teilgenommen hätten von Gruppen, die zwar nicht weltweit aktiv seien wie Scientology, aber genauso in Abhängigkeit und finanziellen Ruin führen könnten. Immer gehe es bei solchen Beratungen darum, sich selbst zu optimieren, etwa durch teure Kurse und Techniken. So sollen eigene Blockaden und Hindernisse überwunden werden.

„In unserer Gesellschaft seien eben viele nicht bereit, mit ihren Grenzen zu leben“, sagte Kick. Weil sie die Gefahr von Scientology nicht mehr so hoch einschätze, müsse sie mit dem Vorwurf leben, die Organisation zu verharmlosen, sagte Kick. Sie bedauert, dass kleine Organisationen unter dem Radar öffentlicher Aufmerksamkeit agieren.

„Debatte hat sich versachlicht“

Reinhard Eisenböck, Sprecher von Scientology, schätzte es, dass die Kirchenvertreter das neue Zentrum, das Besuchern offensteht, besichtigt haben. Trotzdem weiß er, dass die Standpunkte unvereinbar sind, obwohl sich die Scientology-Organisation als Kirche bezeichnet.

„Mein Eindruck ist, dass sich die Debatte versachlicht hat und nicht mehr so gehässig wie früher ist“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Zugleich machte er deutlich, „dass wir nicht auf die Gnade Gottes warten, sondern jeder die Fähigkeit hat, etwas aus sich zu machen“.

Auch der Verfassungsschutz im Land sieht den neuen Auftritt eher gelassen und befürchtet trotz der starken Präsenz im Herzen Stuttgarts keinen Zuwachs, wie Sprecher Georg Spielberg erklärte. Laut Bericht der Verfassungsschützer befindet sich die Organisation seit Jahren im Abwärtstrend, nicht zuletzt weil sie als verfassungsfeindlich gelte.