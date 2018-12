Tourismus Schweizer sind größte Gästegruppe

Von Barbara Wollny

Am Karlsplatz versucht eine aufgeregt mit einen Schirm fuchtelnde Reiseleiterin ihre Gruppe aus jungen Männern und Frauen in Richtung Markthalle zu dirigieren. Sie seien aus Taiwan, berichtet einer der Männer in gebrochenem Englisch mit. Für weitere Auskünfte, ob sie extra für den Weihnachtsmarkt eingeflogen sind, reichen seine Englischkenntnisse nicht aus. Das Einkaufen aber hat geklappt. Fast jeder hält mehrere große Tüten in den Händen.

„Mit Händen und Füßen“ antwortet Uwe Hurst auf die Frage, wie die Verständigung mit den internationalen Besuchern klappt. Vor allem Italiener, aber auch Schweizer seien am Suppensortiment der Firma Wela interessiert, die auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ihre Brühwürfel und Päckchensuppen verkauft. Die Geschäfte scheinen gut zu gehen und als gewiefter Vertriebler ist Hurst auch nicht um eine Antwort verlegen: „Unsere Suppen schmecken einfach gut. Selbst verwöhnten Schweizern.“

Günstig essen in Deutschland

„Solange es bei uns noch nicht schneit und wir nicht Skifahren können, haben wir Zeit.“ Ulm, Salzburg, Colmar, Verona oder Zürich – Monika Stoffel aus dem schweizerischen Chur hat schon viele Weihnachtsmärkte besucht. Dennoch zeigt sie sich von dem Markt in der Landeshauptstadt überrascht: „Ich hätte nie gedacht, dass der Stuttgarter Markt so groß und schön ist und dass hier so viele Handwerksbetriebe ausstellen“. Mit ihrem Mann will sie vor den Feiertagen noch etwas raus aus dem Alltag und Stimmung tanken. Einkaufen steht erst an zweiter Stelle. Allerdings: Essen gehen sei hier schon sehr günstig. Da lasse man sich gerne verwöhnen, und so bleiben sie gleich auch noch für eine Nacht in der Stadt.

Andrea Ruegg und Ursula Scherrer aus Uster im Züricher Oberland dagegen haben einiges auf dem Einkaufszettel: Kleider, Schmuck und Weihnachtsgeschenke. „Wir lassen uns hier gerne inspirieren. Letztens haben wir so viel gefunden, dass wir noch einen zusätzlichen Koffer für die Heimreise erstehen mussten.“

Auch die Innenstadtgeschäfte profitieren von den Besuchern. „Wir verkaufen in den Weihnachtsmarktwochen mehr Pullover an Touristen als an Kunden aus der Stadt und Region“, heißt es in einem Textilgeschäft am Rathaus.

Wenn es abends zwischen den Buden voll wird, die Luft vom Geruch fettiger Würstchen und Glühweingewürzen geschwängert ist, hört man rundherum ein internationales Sprachengemisch. In dem Gedränge fällt dann gar nicht weiter auf, dass eine zentrale Zutat für deutsche Weihnachtsmarktromantik fehlt: der Schnee.

Am Karlsplatz warten um acht Uhr abends mehrere doppelstöckige Busse, um die Marktbesucher wieder aufzusammeln. Einer kommt aus dem Allgäu, zwei aus Italien, zwei aus der Schweiz. „Ich komme fast jeden Tag mit einem vollen Bus aus Langenthal bei Bern, sagt Fahrer Peter Widmer. „Nach sieben Stunden fahren wir wieder zurück.“ Manche Bustouristen aber bleiben auch eine oder gleich zwei Nächte in Stuttgart und belegen respektable Zimmerkontingente in den Hotels.

4000 Busse werden erwartet

Insgesamt werden in diesem Jahr rund 4000 Touristikbusse auf dem Weihnachtsmarkt erwartet. „Unter den ausländischen Gästen sind die Schweizer Spitzenreiter: Rund ein Drittel aller Busse stammen aus dem direkten Nachbarland. Gefolgt von Italien und Österreich sowie Frankreich und den Benelux-Staaten“, sagt Christian Eisenhardt von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.

Konkrete Zahlen, wie viele internationale Besucher insgesamt kommen, gibt es nicht. Viele Besucher reisten auch mit Auto oder Bahn an. Es kämen aber auch immer Reisebusse aus Großbritannien, Lichtenstein, Ungarn und weiteren osteuropäischen Ländern.

Die Fahrer erhalten einen Gutschein über Essen und Getränke auf dem Weihnachtsmarkt und freie Fahrt zwischen dem Schlossplatz und dem Cannstatter Wasen, wo sie ihre Busse abstellen. So können auch sie etwas von der Weihnachtsstimmung abbekommen.