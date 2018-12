Ausstellung Schwaben im Olympia-Fieber

Next

Von Tilman Baur

Baden-Württemberg und Olympische Spiele? Die meisten Menschen dürften sich angesichts dieser Wortkombination allenfalls verlegen am Kopf kratzen. Im Südwesten hat die olympische Flamme noch nie gebrannt. Gleichwohl gibt es mehr Verbindungen als vermutet wird. Welche das sind, erfahren Besucher der Ausstellung „Olympische Spiele: Architektur und Gestaltung. Berlin – München – Stuttgart“, die bis zum 31. März kommenden Jahres im Stuttgarter Hauptstaatsarchiv zu sehen ist. Anlass für das ungewöhnliche Ausstellungsthema ist das 25-jährige Jubiläum des in Maulbronn ansässigen Instituts für Sportgeschichte, das die Ausstellung mit dem Hauptstaatsarchiv auf die Beine gestellt hat.

Im Rennen um die Austragung

Das letzte große Olympia-Fieber im Südwesten ist 16 Jahre her. Damals war die Landeshauptstadt ins Rennen um die Austragung der Spiele 2012 gegangen. Dass die Bewerbung selbst im innerdeutschen Vorentscheid am schlechtesten abschnitt, habe nicht zuletzt an der Präsentation des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Schuster gelegen, sagt Peter Bohl, einer der Kuratoren. Diese sei „bieder und langweilig“ gewesen.

Dabei habe das Architekturbüro Auer und Weber ein gutes Konzept mit vielen interessanten Ideen gehabt, so Kurator Markus Friedrich. „Als Spiele der kurzen Wege und der gesicherten Nachnutzung war das ein stimmiges Konzept.“ Sogar die Politik und die umliegenden Kommunen standen damals hinter dem Großprojekt.

Immerhin: Trotz ihres Scheiterns habe die Bewerbung einiges in Stadt und Umland vorangebracht, so Markus Friedrich. Die Ausstellung zeigt unter anderem ein Modell der geplanten Olympiastadt in Bad Cannstatt und den Olympic Cup, einen Pokal, den IOC-Präsident Samaranch 1986 Oberbürgermeister Manfred Rommel überreichte, nachdem Stuttgart erfolgreich die Leichtathletik-EM ausgerichtet hatte.

Als echt schwäbische Olympiade lassen sich auch die Spiele in München von 1972 deuten. Denn mit den Architekten Frei Otto, Günther Behnisch, Fritz Auer, Egon Eiermann und dem Ulmer Grafikdesigner Otl Aicher waren gleich mehrere Männer für die gestalterische Umsetzung der Spiele verantwortlich, die in Baden-Württemberg wirkten. Ziel der Münchner Olympiade war es außerdem, sich von der Berliner von 1936 abzusetzen. „Das sollte keine Überwältigungsarchitektur mehr sein wie in Berlin, sondern eine Bühne für die Welt“, sagt Peter Bohl.

Ein besonderes Augenmerk legt die Ausstellung dabei auf das Corporate Design von Otl Aicher, der sich intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hatte und sich vor allem bei der Farbgebung von dessen Ästhetik abgrenzen wollte. Aicher entwarf für jede der 21 olympischen Disziplinen ein Plakat – einige davon sind in der Ausstellung zu sehen. Die Spiele 1972 gelten als Start der Kommerzialisierung Olympias, wovon das erste offizielle Maskottchen, der Dackel „Waldi“, und ein Bierkrug Zeugnis ablegen.

Im Zeichen des NS-Regimes

Die erste Olympiade in Deutschland fand 1936 in Berlin im Zeichen des NS-Regimes statt. „Während der olympischen Spiele wurde die Propaganda komplett eingestellt. Sofort danach ging sie umso stärker weiter“, sagte Peter Bohl. Aus dem Berliner Sportmuseum hat das Hauptstaatsarchiv viele Plakat-Leihgaben erhalten. Archivfotos zeigen Stuttgarts Bürgermeister zur NS-Zeit, Karl Strölin, und den württembergischen Reichsstatthalter Wilhelm Murr bei der Eröffnung einer Olympia-Ausstellung 1935.

Wie die Ausstellung zeigt, geht der Bezug Württembergs zu Olympia aber noch weiter zurück: Schon Schiller beschäftigte sich zu Schulzeiten mit antiken Vorstellungen von Erziehung, Körper und Geist. Hölderlins „Hyperion“ verklärte das alte Griechenland, und während des Freiheitskampfs der Griechen gegen das Osmanische Reich entstanden in Württemberg sogenannte philhellenische Vereine.