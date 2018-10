ÖPNV Schnellbus steht in den Startlöchern

Schnellbus steht in den Startlöchern

Stuttgart / sei

Alles läuft nach Plan. Am 15. Oktober fährt der Schnellbus X1 das erste Mal von Bad Cannstatt ins Stuttgarter Zentrum und wieder zurück. „Die baulichen Maßnahmen für den Schnellbus und die signaltechnischen Anpassungen sind zum größten Teil umgesetzt“, teilt das Stuttgarter Tiefbauamt mit. Bis die Strecke befahren wird, soll auch der Umbau auf der Eberhard-, Tor- und Steinstraße und an der Busspur in der Cannstatter Straße beendet sein.

Damit der Bus rasch vom Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt in die Stuttgarter City gelangt, wurden fünf neue Busschleusen gebaut. Die längste befindet sich auf der Cannstatter Straße. Damit der Bus nicht vom Verkehr aufgehalten wird, fällt für Autofahrer auf der B14 zwischen der Villa­straße und der Heilmannstraße ein Fahrstreifen weg. Eine 800 Meter lange Busspur sorgt dort im Wechsel je nach Verkehr morgens und abends für das schnelle Vorankommen der Busse.

2,6 Millionen Euro wurden für die Bauarbeiten veranschlagt. Die Stadtbahnlinien sollen durch die neue Buslinie entlastet werden. 1100 Fahrgäste werden pro Stunden und Fahrtrichtung erwartet – sowohl stadteinwärts als auch und stadtauswärts. Im Fünf-Minuten-Takt fahren die Busse montags bis freitags zwischen 6 und 20.30 Uhr.