Zwei große rote Kranarme ragen in den sonnigen Himmel. Aus der Baugrube mitten im Herzen der Stuttgarter Innenstadt pumpen sie seit sechs Uhr morgens tonnenweise Beton etwa 12 Meter in die Höhe. Oben, auf einem Geflecht aus Stahl, laufen zwei Dutzend Arbeiter hin und her und sorgen dafür, dass de...