Vier mächtige, weiße Roboterarme, mit durchsichtigen Kunststofffolien verkleidet, bestimmen an diesem Vormittag das Bild in einem Operationssaal des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK). Drei der Arme stehen oft still, der vierte bewegt sich rasch über der Bauchdecke eines Patienten. ...