Klinikskandal Ermittlungen gegen Werner Wölfle – Razzia im Stuttgarter Rathaus

Stuttgart / Von Daniel Grupp

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt im Zusammenhang mit dem Skandal um das Klinikum Stuttgart jetzt auch gegen den Stuttgarter Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne), teilt die Stadtverwaltung mit. Die Ermittler haben am Mittwochmorgen aus Wölfles Büro im zweiten Stock Akten und Computer sichergestellt. So sollen auch Unterlagen des Akteneinsichtsausschusses (AUI) beschlagnahmt worden sein. Das Gremium des Gemeinderats versucht anhand dieser Unterlagen zu ermitteln, ob es von der Stadtverwaltung stets korrekt über die Vorgänge am Klinikum unterrichtet wurde.

Die Ermittler haben auch Wölfles Privatwohnung durchsucht. Dort seien ebenfalls Akten sichergestellt worden, erläutert der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Heiner Römhild.

Verfahren wegen des Verdachts der Untreue eingeleitet

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit dem 2014 geschlossenen Beratungsvertrag zwischen der Internationalen Abteilung beim Klinikum Stuttgart (International Unit/IU) und dem kuwaitischen Gesundheitsministerium eingeleitet. Es geht darum, dass Wölfle zum Nachteil der Stadt seine „Vermögensbetreuungspflicht“ verletzt haben soll, erläutert Römhild. Es gelte aber die Unschuldsvermutung.

Wölfle war bis Juli 2016 als Krankenhausbürgermeister für den städtischen Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart zuständig. Seither ist er Bürgermeister für Soziales und gesellschaftliche Integration der Landeshauptstadt.

Rücktritt Wölfles gefordert

Im Stuttgarter Gemeinderat haben in den vergangenen Monaten Sprecher mehrerer Fraktionen den Rücktritt Wölfles gefordert. Der Sozialbürgermeister hat Mitte Januar angekündigt, im August, wenn seine Dienstzeit endet, nicht mehr zu kandidieren. Außerdem hat er beim Regierungspräsidium eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sich selbst gestellt, um sein Verhalten überprüfen zu lassen.

Schon gegen den früheren Leiter der IU, Andreas Braun, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Untreue. Der frühere Landesvorsitzende der Grünen saß deswegen mehrere Monate in Untersuchungshaft. Die IU war wegen dubiosen Arabiengeschäfte ins Zwielicht geraten. Möglicherweise ist daraus dem Klinikum ein Millionenschaden entstanden. Neben dem Geschäft mit Kuwait ging es um die Behandlung von Libyern, die im dortigen Bürgerkrieg schwere Verwundungen und Traumata erlitten hatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Komplex gegen nunmehr 22 Beschuldigte, berichtet Römhild. Eine Anklage sei bisher noch nicht erhoben worden.

Die Stadtverwaltung hatte stets betont, von Braun und vom früheren Geschäftsführer des Klinikums, Ralf-Michael Schmitz, unzureichend über die Geschäfte der International Unit (IU) informiert worden zu sein. Die Abteilung war unter dem früheren Krankenhausbürgermeister und späteren Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) gegründet worden, um dem defizitären Klinikum zusätzliche Einnahmen zu verschaffen.

Der Druck auf Wölfle hat sich in den vergangenen Monaten verstärkt, weil bekannt worden war, dass er unmittelbar vor dem Abschluss des Kuwaitvertrags SMS-Nachrichten mit Braun ausgetauscht hatte.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart habe an diesem Donnerstag Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) mitgeteilt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Bürgermeister Werner Wölfle eingeleitet hat. OB Kuhn habe der Staatsanwaltschaft die volle Unterstützung der Verwaltung zugesichert, teilte das Rathaus mit.

