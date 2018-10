Großstadtproblem Ratten zerstören 8000 Bücher

„Wo Menschen leben, gibt es auch Ratten“

Wer keine unerwünschten Besucher in seiner Wohnung möchte, sollte offene Türen und Fenster vermeiden, empfiehlt ein Mitarbeiter eines Schädlingsbekämpfungsunternehmen, das auch zahlreiche Kunden in Stuttgart bei Rattenproblemen hilft. Aber auch Löcher in alten Gebäuden oder Lücken durch bauliche Mängel erleichtern den Nagetieren ihren Weg in Häuser und Wohnungen.

„Wo Menschen leben, gibt es auch Ratten“, sagt der Kammerjäger. Denn die Nagetiere werden unter anderem durch Müll angezogen. Deswegen rät er, Müllsäcke immer gut zu verstauen oder schnell zu entsorgen.

Das Problem mit den Nagern lässt sich am besten durch Experten in den Griff kriegen. Wer auf eigene Faust versucht, die Ratten loszuwerden, kann einiges falsch machen. „Klar, kann man die Tür offen lassen und hoffen, dass sie verschwinden. Aber es kann auch sein, dass mehr hinzukommen“, erzählt der Mitarbeiter.

Auch die Dosierung des Rattengiftes ist nicht ganz leicht: Wer zu wenig verstreut, riskiert, dass der Nager resistent dagegen wird. Experten benutzen in den Rattenfallen ein spezielles Gift: „Es wirkt zeitverzögert – also erst wenn die Ratte aus der Falle draußen ist. So merken, ihre Kollegen nicht, dass es sich bei dem Köder um Gift handelt.“ sei