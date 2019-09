Er hat zwei Menschen auf dem Gewissen, sitzt in einem Streifenwagen auf dem Weg vom Unfallort in das Zentrum für Seelische Gesundheit in Bad Cannstatt und das Einzige, was ihn interessiert, sind die PS-Zahl und die Motorleistung des Polizeiautos. Am vierten Tag des Raser-Prozesses kommen mehr Detai...