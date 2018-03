Musical Promis schlagen die Glocke

Stuttgart / Dominique Leibbrand

Promis läuten im Stuttgarter Apollo-Theater die Glocke: Zur Premiere von „Der Glöckner von Notre Dame“ gaben sich am Sonntagabend TV-Stars und -Sternchen ein Stelldichein – darunter Showmaster Frank Elstner, Model Barbara Meier („Germany’s Next Topmodel“), Ex-VfBler Timo Hildebrand, „Tatort“-Ermittler Richy Müller, der Stuttgarter Ballettstar Eric Gauthier und Sängerin Anita Hofmann. Auf dem roten Teppich wurde ordentlich Glitzer versprüht. Also das Gegenteil von dem, wofür Quasimodo steht. Der bucklige Glöckner ist zwar hässlich, hat aber ein reines Herz. Und darauf kommt’s an, da waren sich die Promis einig.

„Ein schöner Mensch ist für mich jemand, der von innen strahlt, der mit sich im Reinen ist“, sagte Natascha Ochsenknecht („Dschungelcamp 2018“). TV-Moderatorin Caroline Beil, die 2017 im Alter von 50 Jahren nochmal Mutter wurde, sieht’s ähnlich: „Was zählt, ist das, was von innen kommt.“ Schauspielerin Gudrun Landgrebe gab allerdings zu: „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber wie Esmeralda und nicht wie Quasimodo aussehen.“ Spitzenturnerin Elisabeth Seitz stellte fest: „In meinem Sport ist das Aussehen wichtig. Am Ende zählt aber natürlich die Leistung.“ Für Travestiekünstlerin Fräulein Wommy Wonder ist Schönheit relativ. „Ich würde lieber einen Abend mit Marianne Sägebrecht als mit Heidi Klum verbringen.“ Und für Sängerin Cassandra Steen sind Eigenschaften wie „ein schönes Lachen, Charakter, Humor und Selbstreflexion“ wichtiger als das Aussehen.