Engagement Promis packen auf Weingut mit an

Stuttgart / Uwe Roth

Für Stuttgarter Prominente ist es zu einem jährlichen Pflichttermin geworden, im städtischen Weingut ein paar Stunden bei der Lese zu helfen. Nur lässt sich dieser schwer langfristig in den Kalender eintragen. Im vergangenen Jahr hat Weingutchef Timo Saier Mitte Oktober zur Mithilfe in den Innenstadtwengert eingeladen.

In diesem Jahr waren die Beeren aber vier Wochen früher reif für die Kelter. Am Samstag war der Riesling für die Prominenten-Lese bereit. Mehrere Dutzend Helfer aus der Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Kultur und Wirtschaft waren an der Mönchhalde unterhalb der Birkenwaldstraße versammelt – allen voran Oberbürgermeister Fritz Kuhn mit seiner Ehefrau Waltraud Ulshöfer.

„Die Reben sind über 60 Jahre alt“, erläutert Udo Leins. Die Rebfläche ist bereits im 13. Jahrhundert angelegt worden. Seiner Familie gehörte die Fläche, bevor sie den Wengert an die Stadt verkaufte. Das ansehnliche Wengerthaus in bester Halbhöhenlage hat Leins behalten. Als er nach der Qualität der Trauben gefragt wird, sagt er: „Bestens, großartig.“

Die städtischen Mitarbeiter des Weinguts haben die Prominenten-Lese gut vorbereitet: Was nicht in die Maische darf, haben sie zuvor von den Rebstöcken entfernt. So kann die Laienschar eigentlich nichts falsch machen. Die Helfer gehen mit unterschiedlichem Engagement an die Sache. Aber kaum einer ist so gründlich wie der Rathauschef. Jede Traube begutachtet er nach dem Abschneiden ausgiebig.

„Stuttgart war seit dem zwölften Jahrhundert über viele Jahrhunderte eine Weingemeinde“, hat die Weinhistorikerin Christine Krämer herausgefunden. Sämtliche Hänge im Stuttgarter Kessel seien mehr oder weniger Rebflächen gewesen. Weil der Weinanbau damals viel arbeitsintensiver gewesen sei, habe er viele Arbeitssuchende angezogen. Heute hat die Landeshauptstadt noch 27 Wengerter im Haupterwerb. Zusammen bewirtschaften sie eine Rebfläche von 423 Hektar.